Postawił się nad Robertem Lewandowskim, poruszenie w Hiszpanii. "Miałem pecha"

Josep Pedrerol jest gospodarzem nocnego programu piłkarskiego El Chiringuito i popołudniowego sportowego serwisu informacyjnego Jugones. Do tego prowadzi podcast "El Cafelito", w którym rozmawia z ludźmi sportu. W najnowszym odcinku jego gościem był Walter Pandiani.

To 49-letni były urugwajski napastnik, który podczas swojej kariery grał w takich klubach jak Deportivo la Coruna, Osasuna, Espanyol, Mallorca czy Birmingham. W swoim CV ma zapisane 82 gole w LaLiga i 12 w Champions League. Trzy razy wygrał Copa del Rey, dwa razy Superpuchar Hiszpanii, został też mistrzem Urugwaju z Penarolem.

Jednym z elementów programu, gdy przychodzi do niego emerytowany piłkarz, jest tzw. "test napastników", w którym gość porównuje się do wywołanych przez prowadzącego zawodników. Nie inaczej było tym razem. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że chodzi o wskazanie patrząc na najlepsze okresy w karierach.

Głośne słowa Pandianiego. Twierdzi, że u szczytu kariery był lepszy od Lewandowskiego

Pandiani wskazał, że w swoim prime time nie był lepszy od Ferrana Torresa, Raula Tamudo, Luisa Suareza, Juliana Alvareza ("to niemożliwe, on jest mistrzem świata, to daleko ode mnie) i Erlinga Haalanda ("nie da się do niego doskoczyć, 50 goli na sezon mogą osiągać tylko nieliczni").

Padały też odpowiedzi w drugą stronę. Urugwajczyk ocenił, że u szczytu możliwości był lepszy od "prime'u" Vedata Muriqiego, Gerarda Moreno, Alexandra Sorlotha, Darwina Nuneza i... Roberta Lewandowskiego.

Pedrerol był najwidoczniej mocno zaskoczony. Postanowił dopytać.

Ty lepszy?

- Miałem pecha albo szczęście, bo nic nie zmieniłbym w swojej karierze, że nie grałem w żadnym wielkim klubie. Jeśli grałbym w choć jednym takowym, byłbym innym piłkarzem - wyjaśnił 4-krotny reprezentant Urugwaju, obecnie szkoleniowiec Palencii.

Słowa Pandianiego wywołały sporo reakcji w mediach społecznościowych. Większość komentujących internautów pisze, że nie rozumie jego wyborów. Kontrowersyjne są wskazanie "prime" Ferrana Torresa ponad tym Polaka oraz wybór argumentu liczby 50 bramek Haalanda, gdy przecież "Lewy" wielokrotnie też docierał do takiego pułapu strzeleckiego.

