Postawił się nad Lewandowskim, a teraz taki krok. Spotkali się twarzą w twarz
Neymar, Ronaldo Nazario, Bebeto, Renato Gaucho, Adriano, Galvao Bueno, Toni Kroos, Fernando Diniz, Gerard Pique i Zico - z tymi postaciami legenda futbolu Romario zrobił swoich dziesięć najczęściej oglądanych wywiadów. Wszystko na kanale na YouTube. Już na dniach przekonamy się, czy Robert Lewandowski wskoczy do TOP10. Potrzeba będzie 600 tysięcy wyświetleń. Brazylijczyk ogłosił, że przeprowadził rozmowę z Polakiem.
"Przygotujcie się, bo szykuje się kolejne ważne spotkanie. Tym razem z Lewandowskim" - napisał na swoim Instagramie w środę Romario. Opublikował przy tym filmik z przywitania z polskim napastnikiem. Obyło się bez uścisków, choć nie zabrakło kontaktu fizycznego w kwestii poklepania po ramieniu. Nasz rodak najpewniej opowiadał o masce, którą w najbliższym czasie będzie nosił, sugeruje to jeden z wykonanych gestów. Post zebrał ponad 70 tysięcy polubień.
W osobnym wpisie czytamy: "Cześć wszystkim! Jestem w Barcelonie, miejscu bardzo dla mnie szczególnym, aby przeprowadzić wywiad z kimś wyjątkowym. Tym razem z Robertem Lewandowskim".
Rozmawiamy o karierze, piłce nożnej, jej kulisach i wielu innych sprawach
W czwartek na koncie 60-latka pojawił się kolejny post. Stanął do zdjęcia z Lewandowskim, obaj trzymają koszulkę reprezentacji Brazylii z nazwiskiem "Romario" i autografem byłego zawodnika "Canarinhos" z dedykacją. Wygląda więc na to, że Polak otrzymał prezent od legendy futbolu.
Co ciekawe, w 2022 r. Romario postawił się nad Lewandowskim, ale też nad Karimem Benzemą, Zlatanem Ibrahimoviciem, Erlingiem Haalandem i Thierrym Henrym - Henry czy ja? Jaja sobie robisz? Oczywiście, że ja - mówił.
Premiera wywiadu będzie miała miejsce 12 marca. Filmik potrzebuje 600 tysięcy wyświetleń, by trafić do dziesiątki najlepiej oglądanych rozmów Romario. Pierwsze miejsca są raczej nieosiągalne, bo zajmują je ikony południowoamerykańskiej piłki, a to odbiorcy z tamtych rejonów są główną grupą docelową widzów.
Najczęściej oglądane wywiady na kanale Romario TV na YouTube:
1. Neymar - 6,3 mln wyświetleń
2. Ronaldo Nazario - 3,2 mln
3. Bebeto - 1,6 mln
4. Renato Gaucho - 1,3 mln
5. Adriano - 1,2 mln
6. Galvao Bueno - 1 mln
7. Toni Kroos - 862 tys.
8. Fernando Diniz - 608 tys.
9. Gerard Pique - 604 tys.
10. Zico - 598 tys.