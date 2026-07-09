Poruszenie za oceanem, chodzi o Lewandowskiego. Wieści dotarły już do Polaka

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Już od pewnego czasu wiadomo, że Robert Lewandowski zasili szeregi amerykańskiej ekipy Chicago Fire. Po ogłoszeniu transferu, wielu kibiców z wypiekami na twarzy oczekiwało oficjalnej prezentacji snajpera z kraju nad Wisłą. W końcu poznaliśmy długo wyczekiwaną datę tej uroczystości.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

W połowie maja Robert Lewandowski poinformował cały piłkarski świat o zakończeniu współpracy z Barceloną. Od tego czasu rozpoczęło się gorączkowe wyczekiwanie na dalsze ruchy Polaka.

Przez kolejne tygodnie w mediach pojawiały się nazwy wielu klubów, które chciałyby pozyskać kapitana reprezentacji Polski. Były to drużyny z najróżniejszych stron świata. Na ostateczną decyzję Lewandowskiego przyszło nam poczekać do 29 czerwca. To właśnie tego dnia dowiedzieliśmy się, że 37-letni napastnik będzie kontynuował swoją przygodę z piłką nożną w barwach amerykańskiej ekipy Chicago Fire.

Poznaliśmy datę prezentacji Roberta Lewandowskiego. To wtedy po raz pierwszy ubierze koszulkę Chicago Fire

Od tego momentu Lewandowski nieformalnie zasilił szeregi drużyny, która na co dzień toczy swoje batalie w lidze MLS. Fani talentu Polaka wciąż czekali jednak na dzień, w którym zostanie on pełnoprawnym zawodnikiem ekipy z "wietrznego miasta". W końcu doczekaliśmy się konkretnej daty tego wiekopomnego wydarzenia.

We wtorek 14 lipca Robert Lewandowski, w towarzystwie trenera Chicago Fire Gregga Berhaltera, weźmie udział w swojej pierwszej amerykańskiej konferencji prasowej. Ta zaplanowana została na godzinę 13:30 czasu środkowoamerykańskiego (20:30 czasu polskiego). Konferencja prasowa przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym.

Spośród tematów konferencji wyróżniono między innymi: zapowiedź powrotu Chicago Fire do rozgrywek sezonu zasadniczego MLS, omówienie transferu polskiego napastnika oraz przedstawienie założeń klubu względem obecnej kampanii amerykańskiej ekstraklasy.

Rozgrywki MLS zostaną wznowione już 17 lipca. To właśnie tego dnia o godzinie 2:30 (czasu polskiego) zawodnicy Chicago Fire zmierzą się z piłkarzami Vancouver Whitecaps. 23 lipca nowa ekipa Roberta Lewandowskiego podejmie natomiast drużynę Interu Miami, w której prym wiedzie nie kto inny jak Leo Messi.

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Uśmiechnięty mężczyzna w jasnej bluzie na tle intensywnie czerwonego, rozmytego tła.
Robert LewandowskiAdrian Slazok East News
Mężczyzna w sportowej koszulce z kolorowymi paskami wznosi rękę w geście pożegnania lub pozdrowienia, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago FirePolsat Sport

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