Notowania Roberta Lewandowskiego w Barcelonie są coraz niższe, a media donoszą, że klub może w najbliższym czasie rozważyć jego sprzedaż. Mimo to nie brakuje wciąż głosów zachwytu i pochwał w środowisku pod adresem kapitana reprezentacji Polski. W ciepłych słowach na temat Lewandowskiego w wywiadzie dla "Sport.pl" wypowiedział się jego były kolega z reprezentacji - Ireneusz Jeleń. Zdradził, co zaskoczyło go najmocniej w kontekście 35-latka.