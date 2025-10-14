Poruszenie wokół Lewandowskiego, a tu zwrot akcji w Barcelonie. Negocjacje zakończone

Sztab szkoleniowy FC Barcelona, na czele z menedżerem Hansim Flickiem, ma niełatwy orzech do zgryzienia przed kolejnymi wyzwaniami w krajowych i europejskich rozgrywkach - szeregi "Blaugrany" przetrzebiły bowiem mocno kontuzje.

Z urazami walczyli w ostatnim czasie Joan Garcia, Raphinha czy Yamal, a do tego grona dołączył niestety także i Robert Lewandowski, który zakończył październikowe zgrupowanie polskiej kadry z urazem. W natłoku tych kiepskich wieści dla "Barcy" wydarzyło się jednak i coś dobrego.

De Jong na dłużej w FC Barcelona. Strony doszły do wyczekiwanego porozumienia

Liczne źródła w Hiszpanii, a także m.in. dziennikarz Ben Jacobs nie pozostawiają wątpliwości - "Duma Katalonii" doszła do pełni porozumienia z Frenkiem de Jongiem w kwestii prolongaty jego kontraktu.

Nowa umowa ma być ważna do końca czerwca 2029 roku, a więc jeszcze przez trzy kolejne sezony, nie licząc obecnego. Na oficjalnym kanale FCB w serwisie YouTube pojawiła się już nawet zapowiedź transmisji live z formalnego dopięcia sprawy ze strony Holendra, co ma nastąpić 15 października o godz. 13.30:

Frenkie de Jong do Barcelony trafił w 2019 z Ajaxu Amsterdam, wówczas bez dwóch zdań jednej z najmocniejszych ekip "Starego Kontynentu". Choć w późniejszych latach wielokrotnie mówiło się o nieporozumieniach piłkarza z zarządem "Blaugrany" i spekulowano o jego odejściu, to ostatecznie do rozbratu nigdy nie doszło - a relacje gracza z włodarzami klubu zdają się być lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.

FC Barcelona szykuje się na bój z Gironą. W dalszej perspektywie... "El Clasico"

Mistrzowie Hiszpanii swój kolejny mecz w Primera Division rozegrają 18 października, mając za rywala zespół Girony. Triumf nad "Blanc-i-Vermells" będzie konieczny do tego, by móc, chociaż myśleć o ewentualnym przeskoczeniu Realu Madryt w tabeli po "El Clasico" zaplanowanym na 26 października.

Frenkie de Jong w towarzystwie Roberta Lewandowskiego Jose Breton AFP

Frenkie de Jong Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Frenkie de Jong Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP