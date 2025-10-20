Poruszenie w Niemczech, Lewandowski nie chciał tego słyszeć. Harry Kane górą nad Polakiem

Robert Lewandowski opuszczał Bayern Monachium w dość podłej atmosferze. Polak otwarcie przed dziennikarzami przyznał, że nie ma zamiaru kontynuować swojej kariery w klubie z Bawarii, wzniecając swego rodzaju bunt, który miał na celu zezwolenie na odejście z niemieckiego giganta. - Coś zgasło we mnie w środku. Nawet jeśli jestem super profesjonalny, to pewnych rzeczy nie przeskoczysz - powiedział w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Do tego typu wypowiedzi doszło także zaskakujące spóźnienie na trening, co "Lewemu" się nie zdarzało. To wszystko ostatecznie doprowadziło do faktu, że kapitan reprezentacji Polski osiągnął cel i z Bayernu odszedł. FC Barcelona zapłaciła za Polaka kwotę rzędu około 50 milionów euro, włączając w to bonusy. W Bayernie trwało nerwowe wyczekiwanie na to, czy uda się znaleźć godnego następcę Lewandowskiego.

"Kane lepszy od Lewandowskiego". Wydali werdykt

Pierwszy sezon po rozstaniu z "Lewym" niemiecki klub rozegrał bez klasowego snajpera. Dopiero po roku sprowadzono Harry'ego Kane'a za blisko 100 milionów euro. Anglik przychodził do zespołu z łatką zawodnika "przeklętego" pod względem zdobywania trofeów, a właściwie ich braku. W pierwszym sezonie tej łatki nie udało mu się wymazać, ale rozgrywki 2024/2025 były już pod tym względem udane.

Prawdziwy popis Anglik daje jednak dopiero w trwającym sezonie, a pierwszy Der Klassiker z tych rozgrywek może stać się jego wizytówką. Kane zagrał fenomenalnie, prezentując swoje umiejętności nie tylko w wykańczaniu akcji, ale także rozgrywaniu i bronieniu. Nie może dziwić, że kapitan reprezentacji Anglii zbiera u naszych zachodnich sąsiadów pochwały z każdej strony.

Dziennikarze portalu "Focus.de" zdecydowali się na bardzo mocne porównanie. "Kane ma 32 lata i wciąż nie osiągnął pełni umiejętności? Kiedy w 2023 roku dołączył do klubu z Tottenhamu Hotspur, Bayern zapłacił 100 milionów euro za jego umiejętności strzeleckie. Plan był taki, by Kane zastąpił Roberta Lewandowskiego, maszynę do strzelania bramek z Polski. Dziś już wiemy: Kane jest nawet lepszy od Lewandowskiego. Właściwie jest jak szwajcarski scyzoryk" - czytamy.

Pod względem zdobytych trofeów oraz strzelonych goli Kane prawdopodobnie nigdy nie zdoła przegonić Lewandowskiego, ale jeśli chodzi o inne aspekty gry w piłkę, tutaj można już dyskutować. Nie można za to wykluczyć, że w tym sezonie Kane pobije największy z rekordów "Lewego", a więc ten z liczbą strzelonych goli w sezonie. Polak strzelił ich najwięcej 41. Kane po siedmiu meczach ma 12 strzelonych goli i znajduje się na kursie do strzelenia ich nawet około 60 w samej Bundeslidze.

Harry Kane regularnie bije w Bundeslidze kolejne rekordy strzeleckie należące do Roberta Lewandowskiego LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP / URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski już raz sięgnął po puchar Ligi Mistrzów grając w barwach Bayernu Monachium. Czy uda mu się powtórzyć podobną sztukę już jako zawodnik FC Barcelona? AFP