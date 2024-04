Czy dzwoniłem do piłkarzy Bayernu Monachium? Nie mieliśmy jeszcze czasu, aby o tym porozmawiać. To bardzo ważny mecz dla Bayernu po tak trudnym sezonie. Mają szansę, by dotrzeć do finału. Jest to jednak duże wyzwanie. To będzie mecz 50 na 50. Real Madryt to siła, z którą zawsze należy się liczyć. Wygrywają mecze, w które nie można w nich uwierzyć i i w których nie da się wytłumaczyć przyczyn ich sukcesu

~ powiedział Robert Lewandowski w rozmowie, którą opublikował "Sport Bild"