FC Barcelona. Lewandowski wprost o transferze Messiego. Polak chce grać u jego boku

Do końca rozgrywek La Liga pozostały już tylko trzy kolejki. To czas, by powoli zacząć patrzeć w przyszłość i pomyśleć o kolejnym sezonie. W kontekście Barcelony sporo mówi się o hitowym transferze - powrocie Leo Messiego na Camp Nou. Redaktor Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zapytał Roberta Lewandowskiego o to, czy chciałby zagrać w jednej drużynie z Argentyńczykiem.