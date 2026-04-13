Poruszenie w Barcelonie, zwrot akcji ws. Lewandowskiego. Koledzy Polaka musieli zareagować
Porażka 0:2 z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Camp Nou była dla Barcelony prawdziwym wstrząsem. Jako że rewanż rozegrany zostanie na Metropolitano, szanse ekipy Hansiego Flicka na awans nie są wyceniane zbyt wysoko. "Duma Katalonii" musiałaby wygrać przynajmniej trzema bramkami różnicy, żeby doprowadzić do zwrotu akcji. Dziennikarze "MARCA" ujawnili, dzieje się w szatni Barcy przed rewanżem.
Niemal nikt nie przewidywał, że Atletico Madryt ogra Barcelonę w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i to na Camp Nou. Podopieczni Hansiego Flicka w kluczowych momentach popełnili kilka błędów, na czele z Pau Cubarsim, który został wyrzucony z boiska z czerwoną kartką.
Barcelona pokonana przez Atletico. Flick musiał poświęcić "Lewego"
W tej sytuacji trener postanowił poświęcić niejako Roberta Lewandowskiego i Polak na drugą połowę już nie wybiegł. Hiszpanie ujawnili, że 37-latek miał o to żal do szkoleniowca i czuł się sfrustrowany. Bardzo chciał pomóc drużynie, a nie miał ku temu już okazji.
Sobotnie derby z Espanyolem FC Barcelona wygrała 4:1, a dubletem popisał się Ferran Torres. Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce, co w oczach dziennikarzy stanowi dowód na to, że Flick awizuje go do gry w podstawowym składzie na rewanż z Atletico.
Porażka 0:2 z Atletico była uderzająca. Jak na nią zareagowali koledzy Lewandowskiego? "MARCA" ujawniła, jakie nastroje panują w szatni "Blaugrany" przed starciem rewanżowym.
Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Piłkarze zmotywowani na rewanż
Piłkarze Barcelony mają przystąpić do niego niezwykle zmotywowani. Wierzą, że stać ich na wygraną z Atletico i awans do półfinału Ligi Mistrzów. Mówi się, że możemy zobaczyć taką Barcę, jaka ograła "Los Colchoneros" w Pucharze Króla 3:0. Wówczas zabrakło jednak jednego trafienia do odwrócenia losów rywalizacji.
Nie potrzebujemy cudu, potrzebujemy rozegrać mecz idealny. W środę byliśmy lepszym zespołem i wiele rzeczy jest możliwych. Atletico to świetna drużyna, ale my też taką mamy. Wszyscy chcą udowodnić, że da się to zrobić i zamierzamy walczyć
W rewanżu z Atletico, podobnie jak z Espanyolem prawdopodobnie zabraknie Marca Bernala. Pomocnik wciąż nie zaleczył jeszcze urazu, a jego występ stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie zobaczymy również m.in. kontuzjowanego Raphinhi.