W skrócie Barcelona przegrała 0:2 z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Camp Nou, a rewanż odbędzie się na Metropolitano.

Robert Lewandowski nie zagrał w drugiej połowie meczu z Atletico i cały mecz z Espanyolem przesiedział na ławce, co według dziennikarzy sugeruje jego występ w rewanżu.

W szatni Barcelony panuje motywacja przed rewanżem z Atletico, ale w meczu mogą nie zagrać Marc Bernal i kontuzjowany Raphinha.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Niemal nikt nie przewidywał, że Atletico Madryt ogra Barcelonę w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i to na Camp Nou. Podopieczni Hansiego Flicka w kluczowych momentach popełnili kilka błędów, na czele z Pau Cubarsim, który został wyrzucony z boiska z czerwoną kartką.

Barcelona pokonana przez Atletico. Flick musiał poświęcić "Lewego"

W tej sytuacji trener postanowił poświęcić niejako Roberta Lewandowskiego i Polak na drugą połowę już nie wybiegł. Hiszpanie ujawnili, że 37-latek miał o to żal do szkoleniowca i czuł się sfrustrowany. Bardzo chciał pomóc drużynie, a nie miał ku temu już okazji.

Sobotnie derby z Espanyolem FC Barcelona wygrała 4:1, a dubletem popisał się Ferran Torres. Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce, co w oczach dziennikarzy stanowi dowód na to, że Flick awizuje go do gry w podstawowym składzie na rewanż z Atletico.

Porażka 0:2 z Atletico była uderzająca. Jak na nią zareagowali koledzy Lewandowskiego? "MARCA" ujawniła, jakie nastroje panują w szatni "Blaugrany" przed starciem rewanżowym.

Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Piłkarze zmotywowani na rewanż

Piłkarze Barcelony mają przystąpić do niego niezwykle zmotywowani. Wierzą, że stać ich na wygraną z Atletico i awans do półfinału Ligi Mistrzów. Mówi się, że możemy zobaczyć taką Barcę, jaka ograła "Los Colchoneros" w Pucharze Króla 3:0. Wówczas zabrakło jednak jednego trafienia do odwrócenia losów rywalizacji.

Nie potrzebujemy cudu, potrzebujemy rozegrać mecz idealny. W środę byliśmy lepszym zespołem i wiele rzeczy jest możliwych. Atletico to świetna drużyna, ale my też taką mamy. Wszyscy chcą udowodnić, że da się to zrobić i zamierzamy walczyć

W rewanżu z Atletico, podobnie jak z Espanyolem prawdopodobnie zabraknie Marca Bernala. Pomocnik wciąż nie zaleczył jeszcze urazu, a jego występ stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie zobaczymy również m.in. kontuzjowanego Raphinhi.

Robert Lewandowski w meczu z Atletico Madryt

Hansi Flick i Pedri

Hansi Flick

