Poruszenie w Barcelonie, zwrot akcji ws. Lewandowskiego. Koledzy Polaka musieli zareagować

Jakub Rzeźnicki

Porażka 0:2 z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Camp Nou była dla Barcelony prawdziwym wstrząsem. Jako że rewanż rozegrany zostanie na Metropolitano, szanse ekipy Hansiego Flicka na awans nie są wyceniane zbyt wysoko. "Duma Katalonii" musiałaby wygrać przynajmniej trzema bramkami różnicy, żeby doprowadzić do zwrotu akcji. Dziennikarze "MARCA" ujawnili, dzieje się w szatni Barcy przed rewanżem.

Robert Lewandowski w stroju Barcelony i trener Hansi Flick gestykulujący podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski i Hansi FlickURBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty ImagesAFP

W skrócie

  • Barcelona przegrała 0:2 z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Camp Nou, a rewanż odbędzie się na Metropolitano.
  • Robert Lewandowski nie zagrał w drugiej połowie meczu z Atletico i cały mecz z Espanyolem przesiedział na ławce, co według dziennikarzy sugeruje jego występ w rewanżu.
  • W szatni Barcelony panuje motywacja przed rewanżem z Atletico, ale w meczu mogą nie zagrać Marc Bernal i kontuzjowany Raphinha.
Niemal nikt nie przewidywał, że Atletico Madryt ogra Barcelonę w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i to na Camp Nou. Podopieczni Hansiego Flicka w kluczowych momentach popełnili kilka błędów, na czele z Pau Cubarsim, który został wyrzucony z boiska z czerwoną kartką.

Barcelona pokonana przez Atletico. Flick musiał poświęcić "Lewego"

W tej sytuacji trener postanowił poświęcić niejako Roberta Lewandowskiego i Polak na drugą połowę już nie wybiegł. Hiszpanie ujawnili, że 37-latek miał o to żal do szkoleniowca i czuł się sfrustrowany. Bardzo chciał pomóc drużynie, a nie miał ku temu już okazji.

To wisiało w powietrzu. Cios w takim momencie. Tego "Lewy" nie chciał usłyszeć

Sobotnie derby z Espanyolem FC Barcelona wygrała 4:1, a dubletem popisał się Ferran Torres. Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce, co w oczach dziennikarzy stanowi dowód na to, że Flick awizuje go do gry w podstawowym składzie na rewanż z Atletico.

Porażka 0:2 z Atletico była uderzająca. Jak na nią zareagowali koledzy Lewandowskiego? "MARCA" ujawniła, jakie nastroje panują w szatni "Blaugrany" przed starciem rewanżowym.

Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Piłkarze zmotywowani na rewanż

Piłkarze Barcelony mają przystąpić do niego niezwykle zmotywowani. Wierzą, że stać ich na wygraną z Atletico i awans do półfinału Ligi Mistrzów. Mówi się, że możemy zobaczyć taką Barcę, jaka ograła "Los Colchoneros" w Pucharze Króla 3:0. Wówczas zabrakło jednak jednego trafienia do odwrócenia losów rywalizacji.

Nie potrzebujemy cudu, potrzebujemy rozegrać mecz idealny. W środę byliśmy lepszym zespołem i wiele rzeczy jest możliwych. Atletico to świetna drużyna, ale my też taką mamy. Wszyscy chcą udowodnić, że da się to zrobić i zamierzamy walczyć
zapowiedział Flick przed rewanżem z Atletico Madryt.

Komunikat po meczu Barcelony. Ależ wyczyn rywala Lewandowskiego. Naprawdę to zrobił

W rewanżu z Atletico, podobnie jak z Espanyolem prawdopodobnie zabraknie Marca Bernala. Pomocnik wciąż nie zaleczył jeszcze urazu, a jego występ stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie zobaczymy również m.in. kontuzjowanego Raphinhi.

piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce rywalizuje o piłkę z zawodnikiem Atletico Madryt w pasiastym czerwono-białym stroju podczas meczu na stadionie, w tle rozmyte flagi kibiców i trybuny pełne widzów
Robert Lewandowski w meczu z Atletico MadrytSiu WuPAP/EPA
Hansi Flick i Pedri
Hansi Flick i PedriJOSE BRETONAFP
Hansi Flick
Hansi FlickAlberto GardinAFP
