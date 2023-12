Poruszenie w Barcelonie, punkt zwrotny dla Lewandowskiego. Idzie nowe

W hiszpańskich mediach sporo pisze się o tym, że przyjście Vitora Roque do FC Barcelona może mocno wpłynąć nie tylko na grę drużyny, ale przede wszystkim na sytuację Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zyskał właśnie nowego partnera do gry lub rywala w walce o miejsce w wyjściowym składzie - zależy jak na to spojrzeć. Dziś Brazylijczyk ma swój pierwszy dzień w nowym zespole i tylko od "Lewego" zależy, czy przekuje jego przyjście w coś pozytywnego dla siebie, czy ustąpi miejsca młodszemu koledze.