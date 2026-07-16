Poruszenie przed debiutem Lewandowskiego. Jeden taki przypadek. Oczy na Polaka

Robert Lewandowski z miejsca stał się największą - w Chicago - i jedną z największych - w całej MLS - gwiazd za oceanem. Choć w sierpniu skończy 38 lat, to do drużyny Gregga Berhaltera trafił świeżo po solidnym sezonie w barwach Barcelony, w którym zdobył 19 bramek. Teraz nasz rodak wystartuje od wyzerowanego licznika w nowej drużynie.

Drużynie, w której na przestrzeni lat pojawiło się kilku Polaków. "Kolonia" w Chicago rozpoczęła się od transferów Romana Koseckiego, Piotra Nowaka i Jerzego Podbrożnego, którzy przenieśli się do MLS wraz z początkiem 1998 roku. Dziesięć lat później czwartym "Biało-Czerwonym" w historii Chicago Fire był Tomasz Frankowski. Potem listę uzupełnili Krzysztof Król, Przemysław Frankowski, Kacper Przybyłko i David Poreba, który nazwisko do tej pory znajduje się w kadrze.

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Każdy z nich - oprócz ostatniego - w któryś momencie zadebiutował w MLS jako zawodnik "Strażaków". I jak się okazuje, w pierwszym ligowym spotkaniu tylko Kosecki trafił do siatki. Miało to miejsce dokładnie 21 marca 1998 roku podczas spotkania z Miami Fusion na start rozgrywek. Mecz zakończył się wygraną Chicago 2:0.

Podbrożny debiutował przeciwko Wizards (8 kwietnia, 1998 rok), Nowak ze wspomnianym Miami Fusion, Tomasz Frankowski rozpoczynał z Salt Lake (29 marca, 2008 rok), a jego młodszy kolega o takim samym nazwisku z LA Galaxy (3 marca, 2019 rok). Król i Przybyłko w meczach z Colorado (3 kwietnia, 2010 rok) i Miami (27 lutego, 2022) również nie trafili do siatki.

Zrobił to tylko Roman Kosecki. Teraz - po 28 latach - Robert Lewandowski stanie przed szansą na dokonanie podobnego wyczynu. Co ciekawe, po wyjeździe za granicę ani razu nie pokonał bramkarza rywali w debiucie. Nie udało mu się to ani w Borussii Dortmund, ani w Bayernie Monachium, ani w Barcelonie. Tylko w barwach Znicza Pruszków i Lecha Poznań trafiał do siatki na start ligowej przygody.

W obecnym zespole Chicago Fire znajdziemy kilku zawodników, którzy mogą zapewnić Polakowi "serwis". Jednym z nich jest chociażby 30-letni Jonathan Bamba. Francuz występował m.in. w LOSC Lille czy Celcie Vigo. Amerykanie wykupili go za trzy i pół miliona euro w zeszłym roku. Po dziewięciu meczach w MLS ma na koncie dwie asysty. Podania do Lewandowskiego może słać również Duńczyk Philip Zinckernagel (sześć asyst w 14 meczach MLS).

Jakie statystyki wykręcali Polacy w Chicago Fire?

Piotr Nowak - 29 bramek, 139 meczów Roman Kosecki - 15 bramek, 57 meczów Jerzy Podbrożny - 12 bramek, 68 meczów Kacper Przybyłko - 11 bramek, 57 meczów Przemysław Frankowski - 10 bramek, 64 mecze Tomasz Frankowski - 2 bramki, 18 meczów Krzysztof Król - 0 bramek, 23 mecze

Rekord Nowaka Robert Lewandowski zacznie gonić od spotkania z XXX, które będzie jego debiutem w zespole Chicago Fire. Relacje i materiały w Interii Sport.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News

Roman Kosecki Jan Bielecki/East News East News

Tomasz Frankowski Michal Dubiel/REPORTER East News





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