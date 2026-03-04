Poruszenie po komunikacie Barcelony. Chodzi o Lewandowskiego, pokazali zdjęcie

Robert Lewandowski nie ma w obecnie trwającym sezonie szczęścia do urazów. Napastnik po raz kolejny wypadł z gry na przełomie lutego oraz marca. W ostatni dzień poprzedniego miesiąca Warszawianin co prawda strzelił bramkę przeciwko Villarrealowi, ale sukces okupił problemami zdrowotnymi. "Zawodnik pierwszej drużyny Robert Lewandowski doznał kontuzji w niedawnym meczu z Villarreal. Badania wykazały złamanie lewego oczodołu. Nie zagra w meczu z Atletico Madryt" - ogłosiła "Duma Katalonii" w mediach społecznościowych.

Jego koledzy ostatecznie pokonali wczoraj Atletico Madryt, lecz triumf 3:0 nie wystarczył do awansu do finału, ponieważ stołeczni na Camp Nou zawitali z czterobramkową zaliczką. Grający w pierwszym składzie Ferran Torres nie zachwycił, w związku z czym kibice jeszcze bardziej nie mogą doczekać się powrotu piłkarza grającego z dziewiątką na plecach. Z dnia na dzień sytuacja Roberta Lewandowskiego robi się coraz lepsza. Nasz rodak biega już za futbolówką, o czym informowały dzisiaj media na Półwyspie Iberyjskim.

Robert Lewandowski już w specjalnej masce. FC Barcelona pokazała zdjęcie

Swoje trzy grosze wtrąciła dodatkowo FC Barcelona. W mediach społecznościowych liderów La Ligi pojawiło się zdjęcie przedstawiające Warszawianina. Ma on na sobie specjalną maskę, która będzie mu towarzyszyć zapewne przez dłuższy czas. "Nowa maska dla Lewego" - czytamy w opisie. Wpis szybko zyskał sporą popularność. Fani potrzebowali około godziny, by przekroczyć sto tysięcy wyświetleń. Nie brakuje komentarzy kibiców życzących Polakowi dużo zdrowia.

37-latek musi przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, ponieważ ostatnio z dodatkowej ochrony twarzy korzystał ponad dziesięć lat temu. Wówczas reprezentował on barwy Bayernu Monachium. "Nie ukrywam, że nie pomagała w grze. Moja reakcja była wolniejsza. To jednak nie oznacza, że zapomniałem jak się strzela bramki, bo przecież zdobywałem gole" - mówił wówczas, o czym wspominaliśmy TUTAJ.

