Poruszające słowa Roberta Lewandowskiego. "Tata byłby dumny"

Oprac.: Tomasz Czernich Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w obszernej rozmowie z telewizją "Sport1" odniósł się do transferowego zamieszania wokół swojej osoby i pożegnania z Monachium, w którym spędził osiem długich lat. Gwiazdor, który przeniósł się do FC Barcelona został również zapytany o to, co dzień prezentacji w barwach "Dumy Katalonii" mógłby oznaczać dla jego ojca, Krzysztofa. Polak odpowiedział w poruszający sposób.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP