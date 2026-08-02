Poruszające obrazki w Chicago. W taki sposób Amerykanie potraktowali Lewandowskiego

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W nocy z 1 na 2 sierpnia Robert Lewandowski zagrał swoje trzecie spotkanie w barwach Chicago Fire. Mecz ten był jednak wyjątkowy z dwóch powodów. Polski napastnik w końcu wpisał się bowiem na listę strzelców. Co więcej, dokonał tego w pierwszym meczu, rozgrywanym przed chicagowską publicznością. Ta zgotowała natomiast 37-latkowi przywitanie godne prawdziwej ikony światowego futbolu.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce Chicago Fire
Robert LewandowskiOmar VegaGetty Images

Od oficjalnego dołączenia Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire minęło już trochę czasu. Polski napastnik zdążył już rozegrać dwa wyjazdowe spotkania, w których jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. To wywołało szereg spekulacji oraz garść szpilek, kierowanych pod adresem kapitana reprezentacji Polski.

W nocy z 1 na 2 sierpnia Robert Lewandowski po raz pierwszy wystąpił na stadionie Soldier Field, a więc domowym obiekcie ekipy z "Wietrznego Miasta". Tego dnia podopieczni trenera Gregga Berhaltera mierzyli się z drużyną Charlotte FC. Starcie to z pewnością zostanie w pamięci kibiców z Illinois na bardzo długo.

W 18. minucie meczu gola dla gości zdobył Pep Biel. Raptem 2 minuty później swoją pierwszą bramkę w MLS zanotował natomiast Robert Lewandowski. Polak nie zamierzał jednak poprzestawać na jednym trafieniu. W drugiej połowie nowy napastnik Chicago Fire ponownie dał o sobie znać, notując na swoim koncie drugą bramkę. Gol ten w ostatecznym rozrachunku dał Chicago Fire dziewiąte ligowe zwycięstwo.

Chicago pokochało Lewandowskiego. Takie sceny tuż przed debiutem Polaka

Starcie z Charlotte FC przyciągnęło ogromne zainteresowanie kibiców z Chicago. Ci chcieli bowiem na własne oczy zobaczyć debiut Lewandowskiego na domowym obiekcie ekipy z "Wietrznego Miasta". Co więcej, sympatycy drużyny nie ograniczyli się jedynie do biernego obserwowania poczynań swoich ulubieńców.

Tego dnia na trybunach Soldier Field zapanowało prawdziwe święto. Kamery ukazywały niezliczoną ilość polskich flag, "biało-czerwonych" koszulek oraz własnoręcznie przyszykowanych banerów, których zadaniem było jak najlepsze ugoszczenia ikonicznego napastnika w jego nowym piłkarskim domu.

Podczas wybiegania zawodników na murawę również mogliśmy usłyszeć niesamowity tumult, skupiony głównie wokół kapitana reprezentacji Polski. Kibice dali w ten sposób do zrozumienia, że już na tak wczesnym etapie przygody za oceanem obdarzają Lewandowskiego bezwarunkową sportową miłością. Ten odwdzięczył im się natomiast w najlepszy możliwy sposób - wieńcząc swój domowy debiut zwycięstwem.

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Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłkarz w czerwono-białym stroju z trofeum w ręce, otoczony przez innych zawodników na tle stadionu w trakcie świętowania.
Robert LewandowskiKacper DąderewiczGetty Images
Piłkarz w czerwono-białym stroju z rozłożonymi ramionami celebruje zdobycie gola na boisku podczas meczu.
Robert LewandowskiOmar Vega/MLS via Getty ImagesGetty Images
Piłkarz w czerwonej koszulce z podniesionymi rękami stoi w otoczeniu innych zawodników i dzieci na stadionie w trakcie sportowego wydarzenia.
Robert LewandowskiOmar Vega/MLS via Getty ImagesGetty Images


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