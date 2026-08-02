Od oficjalnego dołączenia Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire minęło już trochę czasu. Polski napastnik zdążył już rozegrać dwa wyjazdowe spotkania, w których jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. To wywołało szereg spekulacji oraz garść szpilek, kierowanych pod adresem kapitana reprezentacji Polski.

W nocy z 1 na 2 sierpnia Robert Lewandowski po raz pierwszy wystąpił na stadionie Soldier Field, a więc domowym obiekcie ekipy z "Wietrznego Miasta". Tego dnia podopieczni trenera Gregga Berhaltera mierzyli się z drużyną Charlotte FC. Starcie to z pewnością zostanie w pamięci kibiców z Illinois na bardzo długo.

W 18. minucie meczu gola dla gości zdobył Pep Biel. Raptem 2 minuty później swoją pierwszą bramkę w MLS zanotował natomiast Robert Lewandowski. Polak nie zamierzał jednak poprzestawać na jednym trafieniu. W drugiej połowie nowy napastnik Chicago Fire ponownie dał o sobie znać, notując na swoim koncie drugą bramkę. Gol ten w ostatecznym rozrachunku dał Chicago Fire dziewiąte ligowe zwycięstwo.

Chicago pokochało Lewandowskiego. Takie sceny tuż przed debiutem Polaka

Starcie z Charlotte FC przyciągnęło ogromne zainteresowanie kibiców z Chicago. Ci chcieli bowiem na własne oczy zobaczyć debiut Lewandowskiego na domowym obiekcie ekipy z "Wietrznego Miasta". Co więcej, sympatycy drużyny nie ograniczyli się jedynie do biernego obserwowania poczynań swoich ulubieńców.

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Tego dnia na trybunach Soldier Field zapanowało prawdziwe święto. Kamery ukazywały niezliczoną ilość polskich flag, "biało-czerwonych" koszulek oraz własnoręcznie przyszykowanych banerów, których zadaniem było jak najlepsze ugoszczenia ikonicznego napastnika w jego nowym piłkarskim domu.

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Podczas wybiegania zawodników na murawę również mogliśmy usłyszeć niesamowity tumult, skupiony głównie wokół kapitana reprezentacji Polski. Kibice dali w ten sposób do zrozumienia, że już na tak wczesnym etapie przygody za oceanem obdarzają Lewandowskiego bezwarunkową sportową miłością. Ten odwdzięczył im się natomiast w najlepszy możliwy sposób - wieńcząc swój domowy debiut zwycięstwem.

Robert Lewandowski Kacper Dąderewicz Getty Images

Robert Lewandowski Omar Vega/MLS via Getty Images Getty Images

Robert Lewandowski Omar Vega/MLS via Getty Images Getty Images





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