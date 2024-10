Portugalczyk mówi wprost. Tego Lewandowskiemu brakuje najbardziej w polskiej kadrze

Robert Lewandowski również nie należy do piłkarzy najmłodszych. Obecnie ma 36 lat, ale cieszy się znakomitą formą, którą na co dzień prezentuje w barwach FC Barcelona. W meczu 3. kolejki fazy grupowej Ligi Narodów to właśnie on i Ronaldo będą skupiali na sobie największą część uwagi kibiców.