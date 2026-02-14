Porażka z Atletico to jeszcze nic. Tak Flick i Lewandowski rozbroili Barcelonę, o tym było głośno

FC Barcelona po serii sześciu wygranych spotkań z rzędu "zacięła się" wieczorem 12 lutego - w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla "Duma Katalonii" uległa - niespodziewanie wysoko - Atletico Madryt, przegrywając z "Los Colchoneros" aż 0:4.

Trzeba przy tym przyznać, że tak dotkliwej porażki - tzn. przy różnicy co najmniej czterech trafień - "Blaugrana" nie doznała od dawna. Jeśli zaś zajrzymy głębiej w statystyki, to można odkryć tu parę ciekawych informacji.

Najdotkliwsza porażka Flicka w Barcelonie, a przed laty... to on przyczynił się do pogromu na katalońskim klubie

Przegrana w sytuacji, w której rywale strzelili co najmniej trzy gole więcej, nie jest ostatnio czymś rzadkim jeśli mowa o "Barcy" - w taki właśnie sposób z FCB rozprawili się w listopadzie 2025 piłkarze Chelsea (3:0), a nieco wcześniej podobny triumf osiągnęli gracze Sevilli (4:1). A co jeśli mowa o zagraniu na "czwórkę z tyłu"?

Do tego typu sytuacji doszło w kwietniu 2023 roku, również w Pucharze Króla, a wówczas 4:0 nad Barceloną triumfował Real Madryt. Jednocześnie było to jeszcze za kadencji Xaviego Hernandeza, a więc obecnie można śmiało powiedzieć, że niedawne współzawodnictwo z "Los Rojiblancos" to najgorszy mecz obecnych mistrzów Hiszpanii za kadencji Hansiego Flika - przynajmniej wynikowo.

Kiedy jednak "Blaugrana" poniosła jeszcze sromotniejszą porażkę? Tutaj już należałoby się cofnąć aż do pandemicznego sezonu 2019/2020. W sierpniu roku 2020, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, FCB uległa bowiem Bayernowi Monachium w legendarnym już spotkaniu 2:8 - a na ławce "Die Roten" zasiadał wówczas w roli szkoleniowca... Hansi Flick. Do tego jedną z bramek dla niemieckiego giganta, w 82. minucie, zdobył nie kto inny jak Robert Lewandowski.

FC Barcelona chce się zrewanżować Atletico. To będzie ekstremalnie trudne wyzwanie

Teraz przed FCB skrajnie trudne wyzwanie - w tegorocznej edycji Copa del Rey piłkarze "Barcy" musieliby dokonać bowiem remontady na poziomie pięciu goli bez dalszych strat bramkowych. Rewanż z Atletico zaplanowano na 3 marca na godz. 21.00.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hansi Flick GONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

