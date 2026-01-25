FC Barcelona skutecznie odpowiedziała na sobotnie zwycięstwo Realu Madryt z Villarrealem (2:0), ogrywając w niedzielę na Camp Nou 3:0 Real Oviedo. Dzięki temu obecni mistrzowie Hiszpanii odzyskali fotel lidera w tabeli La Liga.

Podczas gdy Wojciech Szczęsny usiadł rzecz jasna na ławce, od pierwszej minuty w linii ataku "Dumy Katalonii" wystąpił Robert Lewandowski, który jednak tym razem nie trafił do siatki. Zrobili to za to odpowiednio: Dani Olmo, Raphinha oraz Lamine Yamal.

Trzy punkty i ponowne wyprzedzenie "Królewskich" to jednak nie jedyny powód do zadowolenia dla Barcelony. A zwłaszcza dla jej trenera Hansiego Flicka.

Kapitalne osiągnięcie podopiecznych Hansiego Flicka. Pomeczowy komunikat FC Barcelona

Kolejny sukces na drodze po możliwą obronę tytułu odnotował w niedzielne popołudnie oficjalny portal "Dumy Katalonii".

Pomimo porażki 1:2 na Reale Arena w poprzednią niedzielę, FC Barcelona utrzymuje świetną formę u siebie w La Liga. Dzięki najnowszej wygranej na Spotify Camp Nou 3:0 z Oviedo, drużyna ma na koncie zwycięstwa w każdym z dziesięciu meczów ligowych rozgrywanych w tym sezonie przed własną publicznością

Kapitalną serię rozpoczęła wrześniowa goleada w starciu z Valencią, którą maszyna Hansiego Flicka rozgromiła aż 6:0. Popis strzeleckiej umiejętności zaserwował kibicom w tamtym meczu Robert Lewandowski, który wszedł na murawę dopiero w 68. minucie, zmieniając Ferrana Torresa, a i tak zdołał zanotować dublet.

Potem FC Barcelona pokonała jeszcze 3:0 Getafe, 2:1 Real Sociedad, 2:1 Gironę, 3:1 Elche, 4:0 Athletic Bilbao, 3:1 Alaves, 3:1 Atletico Madryt oraz 2:0 Osasunę.

- Hansi Flick osiągnął ten kamień milowy sześć lat po ostatnim takim osiągnięciu, gdy Ernesto Valverde poprowadził swój zespół do 14 ligowych zwycięstw z rzędu pomiędzy lutym i grudniem 2019 roku. W tej statystyce liczone są tylko serie notowane pod wodzą tego samego szkoleniowca - dodaje FC Barcelona.

Obecny zespół "Dumy Katalonii" dokonał jednak tego wyczynu w dość osobliwych okolicznościach. 10 meczów rozegrał bowiem na łącznie trzech domowych stadionach - Estadi Johan Cruyff, Stadionie Olimpijskim oraz ostatnio już na oddanym do użytku po renowacji nowym Camp Nou.

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

