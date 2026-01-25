Popis Lewego, 6 goli. 4 miesiące i komunikat. Barcelona z dumą ogłasza
Już 4 miesiące minęły od widowiskowej kanonady z 4. kolejki La Liga, w której FC Barcelona rozbiła Valencię aż 6:0. Dwie bramki zdobył wówczas kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Teraz "Duma Katalonii" nawiązała do tamtych wydarzeń, wydając komunikat po wygranym 3:0 niedzielnym meczu z Realem Oviedo. W ten sposób klub odnotował kapitalny wyczyn, jaki odnotowała ekipa prowadzona przez trenera Hansa Dietera Flicka.
FC Barcelona skutecznie odpowiedziała na sobotnie zwycięstwo Realu Madryt z Villarrealem (2:0), ogrywając w niedzielę na Camp Nou 3:0 Real Oviedo. Dzięki temu obecni mistrzowie Hiszpanii odzyskali fotel lidera w tabeli La Liga.
Podczas gdy Wojciech Szczęsny usiadł rzecz jasna na ławce, od pierwszej minuty w linii ataku "Dumy Katalonii" wystąpił Robert Lewandowski, który jednak tym razem nie trafił do siatki. Zrobili to za to odpowiednio: Dani Olmo, Raphinha oraz Lamine Yamal.
Trzy punkty i ponowne wyprzedzenie "Królewskich" to jednak nie jedyny powód do zadowolenia dla Barcelony. A zwłaszcza dla jej trenera Hansiego Flicka.
Kapitalne osiągnięcie podopiecznych Hansiego Flicka. Pomeczowy komunikat FC Barcelona
Kolejny sukces na drodze po możliwą obronę tytułu odnotował w niedzielne popołudnie oficjalny portal "Dumy Katalonii".
Pomimo porażki 1:2 na Reale Arena w poprzednią niedzielę, FC Barcelona utrzymuje świetną formę u siebie w La Liga. Dzięki najnowszej wygranej na Spotify Camp Nou 3:0 z Oviedo, drużyna ma na koncie zwycięstwa w każdym z dziesięciu meczów ligowych rozgrywanych w tym sezonie przed własną publicznością
Kapitalną serię rozpoczęła wrześniowa goleada w starciu z Valencią, którą maszyna Hansiego Flicka rozgromiła aż 6:0. Popis strzeleckiej umiejętności zaserwował kibicom w tamtym meczu Robert Lewandowski, który wszedł na murawę dopiero w 68. minucie, zmieniając Ferrana Torresa, a i tak zdołał zanotować dublet.
Potem FC Barcelona pokonała jeszcze 3:0 Getafe, 2:1 Real Sociedad, 2:1 Gironę, 3:1 Elche, 4:0 Athletic Bilbao, 3:1 Alaves, 3:1 Atletico Madryt oraz 2:0 Osasunę.
- Hansi Flick osiągnął ten kamień milowy sześć lat po ostatnim takim osiągnięciu, gdy Ernesto Valverde poprowadził swój zespół do 14 ligowych zwycięstw z rzędu pomiędzy lutym i grudniem 2019 roku. W tej statystyce liczone są tylko serie notowane pod wodzą tego samego szkoleniowca - dodaje FC Barcelona.
Obecny zespół "Dumy Katalonii" dokonał jednak tego wyczynu w dość osobliwych okolicznościach. 10 meczów rozegrał bowiem na łącznie trzech domowych stadionach - Estadi Johan Cruyff, Stadionie Olimpijskim oraz ostatnio już na oddanym do użytku po renowacji nowym Camp Nou.