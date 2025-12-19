Partner merytoryczny: Eleven Sports

Popis Lewandowskiego przed świętami, jego klub zmiażdżył rywali. To była pamiętna seria

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Grudzień to dla Roberta Lewandowskiego wyjątkowo "urodzajny" miesiąc jeśli mowa o golach zdobywanych na przestrzeni bogatej kariery napastnika. Wielokrotnie zdarzało się, że to właśnie pod koniec danego roku "Lewy" był w stanie mocno pognębić bramkarzy rywali i nie inaczej było w trakcie jego ostatniego sezonu spędzonego w barwach Bayernu Monachium.

Trzech piłkarzy w czerwonych strojach z logo sponsora na piersi stoi blisko siebie na tle bramki piłkarskiej, śmiejąc się i okazując radość z osiągniętego wyniku sportowego.
Robert Lewandowski podczas meczu z Wolfsburgiem, 17 grudnia 2021 rokuCHRISTOF STACHEEast News

Robert Lewandowski spędził w szeregach Bayernu Monachium osiem pełnych sukcesów lat i wielokrotnie zdarzało mu się wchodzić w kapitalne wręcz serie meczów z co najmniej jednym strzelonym golem. Nie inaczej było również na przełomie grudnia 2021 oraz stycznia 2022 roku.

Lewandowski strzelał jak na zawołanie. Na koniec roku pobił rekord Gerda Mullera

14 grudnia 2021 roku "Die Roten" podeszli do spotkania ligowego z Vfb Stuttgart będąc wcześniej w mocnym pędzie - niedługo wcześniej wszak ekipa z Bawarii m.in. rozbiła FC Barcelona 3:0 w Lidze Mistrzów. Klub z południa Niemiec także i w tym przypadku pokazał klasę, dosłownie miażdżąc przeciwników - skończyło się na rezultacie 5:0, a "Lewy" wówczas odnotował dublet, choć... show i tak skradł Serge Gnabry, autor hat-tricku.

Trzy dni później, już na Allianz Arena, Bayern zmierzył się tymczasem z jednym z ulubionych rywali Polaka - zespołem VfL Wolfsburg, któremu ten łącznie strzelił jak dotychczas 26 goli (dorzucając w starciach z "Wilkami" też dziewięć asyst). "RL9" znów wpisał się na listę strzelców i po raz kolejny doszło do pogromu - tym razem w wymiarze 4:0. Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że napastnik wraz ze swymi kompanami z "Gwiazdy Południa" zepsuł święta przeciwnikom...

To jednak nie wszystko - w tamtym momencie piłkarz dodatkowo... pobił kolejny z rekordów Gerda Mullera, zdobywając swój 43. gol w roku kalendarzowym:

Potknięcie na początek roku, a potem wielki popis Lewandowskiego. Tak kończyła się świetna seria

Warto wspomnieć również i o tym, co wydarzyło się następnie w Bundeslidze po przerwie świątecznej, która w przypadku Bayernu trwała równo trzy tygodnie. 7 stycznia podopieczni Juliana Nagelsmanna zmierzyli się z Borussią Moenchengladbach i była to dla nich pierwsza od dłuższego czasu porażka.

"Źrebaki" wówczas zatriumfowały 2:1, natomiast Robert Lewandowski utrzymał swoją dobrą passę - to właśnie on otworzył wynik w 18. minucie, natomiast po mniej więcej 30 minutach grania szala przechyliła się na korzyść Borussii dzięki trafieniom Floriana Neuhausa i Stefana Lainera.

W następnej kolejce Bundesligi kapitan reprezentacji Polski zakończył już swoją serię, ale zrobił to w najlepszym możliwym stylu - 15 stycznia zapisał przy swym nazwisku hat-tricka w starciu z 1. FC Koeln. Bramkę dorzucił Corentin Tolisso i skończyło się na 4:0 - trzeba przyznać, że dla "Lewego" i jego kolegów było to perfekcyjne domknięcie jednego roku i tylko lekko kłopotliwe rozpoczęcie następnego.

Mężczyzna ubrany w sportową kurtkę siedzi na ławce, okryty czerwonym kocem, tło niebieskie z elementami stadionowego wyposażenia.
Robert Lewandowski w barwach Bayernu MonachiumDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna w ciepłej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi uśmiecha się, siedząc w jasnym otoczeniu stadionowym z rozmytym tłem.
Robert LewandowskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiMichal Dubiel/REPORTEREast News

