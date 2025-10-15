Ponure wieści ws. Lewandowskiego, w Hiszpanii zawrzało. Polak znowu na językach

Partner merytoryczny: Eleven Sports

We wtorek FC Barcelona nieoczekiwanie ogłosiła, że Robert Lewandowski doznał urazu - a konkretnie naderwania mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Sytuacja ta naturalnie znalazła swój olbrzymi oddźwięk w hiszpańskich mediach - nazajutrz Polak trafił na okładki niemalże wszystkich tamtejszych dzienników sportowych. Wszystko to w okolicznościach, które mogą szczególnie niepokoić Hansiego Flicka i jego sztab...

Robert Lewandowski znów znalazł się na "jedynkach" hiszpańskiej prasy. Tym razem jednak kontekst tej sytuacji jest dosyć smutny...
Robert Lewandowski w ostatnią niedzielę rozegrał pełne 90 minut w starciu eliminacji MŚ z Litwą i co więcej, strzelił w tym spotkaniu gola na 2:0. Wydawało się więc, że październikowe zgrupowanie polskiej kadry zakończy się dla niego we wręcz wyśmienity sposób.

Wkrótce potem jednak klub "Lewego", FC Barcelona, wydał oficjalny komunikat w którym stwierdził, że napastnik nabawił się naderwania mięśnia dwugłowego w udzie. Zważywszy na fakt, że "Blaugrana" szykuje się do pierwszego w tym sezonie "El Clasico", temat ten spotkał się z wyjątkowo szerokim oddźwiękiem w hiszpańskiej prasie.

"K.O." dla Lewandowskiego. Na Polaka i Barcelonę spadł potężny cios

"Lewandowski, najnowsza ofiara" - padło na pierwszej stronie "Mundo Deportivo". Jest to jeden z kilku dzienników, który wskazuje, że przerwa w grze "RL9" potrwa od czterech do sześciu tygodni, choć w polskich mediach przewidywania są nieco bardziej optymistyczne.

Kilka innych periodyków - "Marca", "As" czy "Sport" - uderzyło w jeden ton, pisząc o "nokaucie" dla zawodnika przed potyczką z "Królewskimi". Trener Hansi Flick najprawdopodobniej w obliczu problemów kadrowych wystawi przy tym wręcz eksperymentalny tercet ofensywny.

Robert Lewandowski nie zdąży na "El Clasico". Co z meczami kadry?

FC Barcelona wróci do gry 18 października, mierząc się wówczas w lidze z Gironą. 21 października zmierzy się tymczasem w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus, a pięć dni potem nadejdzie wreszcie czas "Klasyku".

Z perspektywy kibiców reprezentacji Polski najważniejsze jest jednak to, by "Lewy" był w pełni zdrowy na ostatnie starcia w ramach fazy grupowej mundialowych eliminacji - 14 i 17 listopada "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holandią oraz Maltą i selekcjoner Jan Urban bez dwóch zdań chciałby mieć tu do dyspozycji absolutnie najmocniejszy skład...

