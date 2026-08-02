Wojciech Szczęsny przygotowuje się do kolejnego, trzeciego już sezonu w barwach FC Barcelona. Jak dotąd nasz golkiper za każdym razem sięgał z drużyną po tytuł mistrza Hiszpanii. Teraz chciałby powtórzyć ten wyczyn, dokładając do tego także triumf w Lidze Mistrzów.

36-latek wystąpił w pierwszym składzie "Barcy" w ostatnim sparingu z Birmingham, zakończonym remisem 2:2 i triumfem Anglików w rzutach karnych. Sam Szczęsny skapitulował jednak tylko raz - plac gry opuścił w 61. minucie przy wyniku 2:1 na korzyść jego drużyny, a zmienił go Áron Yaakobishvili.

FC Barcelona wprost o Szczęsnym. Wspomniany Lewandowski

W zbliżającej się kampanii Wojciech Szczęsny będzie odgrywał wyjątkową rolę w szatni FC Barcelona, co potwierdził sam klub krótkim komunikatem opublikowanym w niedzielne popołudnie, w którym wspomniany został także... Robert Lewandowski. Okazuje się, że w drużynie doszło do "polskiego zwrotu".

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Sam Wojciech Szczęsny zabrał podczas ostatniej rozmowy z dziennikarzami głos na temat swojej pozycji w drużynie, wybiegając przy tym nieco wprzód swoimi myślami.

- Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon. Nie planuje, bo myślałem, że już zakończę karierę. Flick odegrał kluczową rolę w tym, że nadal gram. Nie stawiam sobie osobistych celów. Jestem częścią zespołu i robię to, co jest najlepsze dla drużyny. Jestem najstarszym zawodnikiem i mam największe doświadczenie. Staram się pomagać młodszym zarówno na boisku, jak i poza nim - przekazał polski bramkarz.

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Wspomniany Robert Lewandowski w nocy z soboty na niedzielę świętował swoje dwie premierowe bramki w barwach Chicago Fire na boiskach MLS. Skuteczność Polaka pozwoliła jego drużynie pokonać na własnym terenie 2:1 ekipę Charlotte FC.

Wojciech Szczęsny GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News





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