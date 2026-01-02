Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski ksiądz w akcji. Sensacyjna oferta Barcelony. Boniek mógł przebić Lewandowskiego

Tomasz Brożek

Niesamowita oferta FC Barcelona, którą wraz z trenerem "Dumy Katalonii" przedstawia naszemu rodakowi... polski ksiądz. Brzmi jak piłkarskie science fiction, prawda? A właśnie taka historia miała przydarzyć się nie komu innemu, a samemu Zbigniewowi Bońkowi, o czym sam zainteresowany opowiedział w swoim najnowszym felietonie opublikowanym na portalu "Weszło". Były prezes PZPN ujawnił, że w trakcie kariery spływało do niego mnóstwo ofert z innych topowych klubów na świecie, które odrzucał jednak raz za razem.

Gdy Robert Lewandowski zmieniał w 2022 roku Bayern Monachium na FC Barcelona, został oficjalnie pierwszym w historii Polakiem, który dołączył do piłkarskiej sekcji katalońskiego klubu. Historia mogła potoczyć się jednak zupełnie inaczej, o czym przekonuje Zbigniew Boniek.

A rzecz - jak ujawnił były prezes PZPN - miała miejsce w 1979 roku, a więc rok po mistrzostwach świata w Argentynie, na których "Zibi" ustrzelił dublet w starciu z Meksykiem.

Do Zbigniewa Bońka przyjechała wówczas delegacja FC Barcelona, w skład której wszedł... polski duchowny.

Wówczas do mojego domu przyjechał Helenio Herrera, słynny trener Barcelony, w towarzystwie polskiego księdza. Bo tylko do księdza miał zaufanie, że będzie dobrze tłumaczył! Herrera chciał mnie sprowadzić do Barcelony, ale moja odpowiedź brzmiała: „nie”, bo założyłem sobie, że do 1982 roku nie będę wyjeżdżał, chciałem najpierw skończyć studia
ujawnił Zbigniew Boniek w swoim felietonie

Zbigniew Boniek mógł trafić do FC Barcelona. Polski ksiądz w akcji

Przyszły sternik polskiej federacji bronił wówczas barw Widzewa, a z kraju wyjechał w 1982 roku, dołączając do Juventusu.

Także później - jak przekonuje - nieustannie spływały do niego niezwykle atrakcyjne propozycje transferowe, które jednak odrzucał.

- Gdy wyjechałem już na Zachód, co roku było wiele tematów transferowych. Nie zapominajmy, że w takiej drużynie jak Juventus mogło grać tylko dwóch obcokrajowców, czyli wówczas Platini i Boniek - stwierdził Zbigniew Boniek.

I dodał:

Dziennikarze co roku spekulowali, czy Juventus będzie chciał kogokolwiek kupić, mówiono wówczas, że jeśli tak, to pewnie zrezygnuje z Bońka. Oczywiście, przez trzy lata nigdy ze mnie nie zrezygnowali, ale działało to w obie strony. Ja co roku miałem 5-6 ofert na stole, mogłem w nich wybierać, były tam choćby kierunki angielskie. Szczerze przyznaję, że propozycji miałem wtedy niesamowicie dużo, z wszystkich najlepszych klubów na świecie

W efekcie w dalszej fazie swojej kariery Zbigniew Boniek zmienił później klub już tylko raz, przechodząc z Juventusu do AS Roma. To właśnie w Rzymie nasz były reprezentant zakończył swoją piłkarską karierę, mając wówczas 32 lata.

