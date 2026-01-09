W 2023 roku media rozpisywały się nt. skandalicznych słów księdza Michała Woźnickiego, który zwrócił się do... Ewy Swobody. - Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła. Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór, jeszcze z tymi kolczykami. I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz. Będziesz jak stary sportowiec, który mówi, że już musi kończyć karierę, bo wcześniej skakało się wysoko, a dziś już nie można - mówił podczas jednego z "kazań".

Nasza sprinterka na oszczerstwa odpowiedziała wówczas w mistrzowskim stylu. - Ogółem w całej tej sytuacji tyle kontrowersji, co w tym panu wiary i miłości do drugiego człowieka. A ja zrobiłam sobie nowy tatuaż. Z chrabąszczem. Zobaczycie, gdy wyjdę na bieżnię - mówiła.

Niestety na Swobodzie się nie skończyło. We wrześniu tego samego roku duchowny uderzył w reprezentację Polski iRoberta Lewandowskiego. W sieci krążyło wideo, na którym Woźnicki z ambony obraża naszą kadrę. - Polacy nigdy nie zdobędą mistrzostwa świata w piłce nożnej, bo to jest sport walki. Tak długo, jak nie będą katolikami, a niepostoborowymi miągwami. (...) Nie wygrają żadnych mistrzostw świata, chyba że kantem, oszustwem. To tak. Bo nie walczą w imię Boga, za Boga, dla Boga, dla wieczności, dla naszej ojczyzny, katolickiej Polski - mówił.

Następnie skupił się na kapitanie drużyny. - O Lewandowskim będą mówić, że nie wstydzi się Jezusa, a założy sobie opaskę LG. Zobeczeniec jest? A żonę ma! Lewandowski, piłkarzyk z opaseczką LG i tak dalej. Bo zboczony w głowie jest. (...) Lewandowski pod takim znakiem (tęczy - red.) staje, stawał. A potem się dziwi, że w piłkę nie może trafić albo się przewróci zamiast gola strzelić - dodawał rozwścieczony.

Wszystko po jednej z wypowiedzi napastnika Barcelony, który deklarował, że "nie miałby problemu", aby podczas spotkania biegać z tęczową opaską na ramieniu, wspierającą środowiska LGBT. Kapitanowie klubów Premier League czy Bundesligi niejednokrotnie występowali w takich barwach. Gdyby tego było mało, ksiądz wprost zakwestionował jego wiarę, zgadzając się z postulatami dotyczącymi wydalenia Lewandowskiego z Kościoła.

Michał Woźnicki na swoje "ofiary" nie wybierał jedynie sportowców. W maju zeszłego roku były obecnie ksiądz został skazany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat za znieważenie Andrzeja Dudy, Szymona Hołowni i Donalda Tuska. - Jeśli "Bóg jest miłością", to w kazaniach oskarżonego Boga nie było - tłumaczyła sędzina prowadząca sprawę.

W 2018 roku Woźnicki został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego za ciągłe łamanie zasad i niesubordynację. Objęto go karą suspensy, co było równoznaczne z ograniczeniem z wykonywania czynności wynikających z przyjęcia święceń kapłańskich. Stwarzał problemy z opuszczeniem klasztoru, ostatecznie otrzymał pismo z samego Watykanu, za pośrednictwem którego oskarżono go o herezję i schizmę. Woźnicki nie uznawał papieża Franciszka.

