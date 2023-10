Polska zagra bez Roberta Lewandowskiego. Dla rywali to zawsze dobra wiadomość

Lewandowski opuszcza mecze kadry rzadko - działo się tak głównie w przypadku meczów towarzyskich granych jeszcze przed powołaniem Ligi Narodów . Gdy Polska gra o stawkę, wówczas kapitan pojawia się na boisku niemal zawsze. Przez ostatnie cztery sezony tylko pięć razy zdarzyło się, że nasza reprezentacja wystąpiła bez swojego lidera . W 2020 roku z powodu urazu Lewandowskiego nie było w meczach nowopowstałej Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną - drużyna radziła sobie w nich różnie, bo uległa "Oranje", za to pokonała rywali z Bałkanów .

Uraz więzadła pobocznego prawego kolana uniemożliwił Lewandowskiemu występ w meczu z Anglią w 2021 roku - kadra przegrała wówczas 1:2. Kilka miesięcy później Polacy grali u siebie z Węgrami i Lewandowskiego także nie było na boisku, choć była to absencja w pewnym sensie planowana, bo kapitan świadomie nie został zgłoszony do składu. Nie zmienia to jednak faktu, że bez niego Polska przegrała 1:2.