To był jeden wielki hołd dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik w meczu z Realem Betis - wygranym przez "Dumę Katalonii" 3:1 - po raz ostatni zagrał na Camp Nou w trykocie FC Barcelona.

Dlatego też, gdy w 84. minucie opuszczał murawę, zmieniany przez Marca Casado, żegnały go tłumne okrzyki i owacje na stojąco. Fani długo skandowali potem raz po raz nazwisko naszego reprezentanta, któremu poświęcona została zorganizowana po końcowym gwizdku sędziego wzruszająca ceremonia.

W jej trakcie Robert Lewandowski w otoczeniu swojej rodziny odebrał z rąk władz klubu pamiątkowy prezent, a także miał okazję, by przemówić do mikrofonu, żegnając się z kibicami wyrażającymi swoje uwielbienie.

- Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. (...) Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy. Dziękuję bardzo. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - mówił poruszony 37-latek.

Na koniec zszedł z murawy, przechodząc przez szpaler utworzony przez członków drużyny FC Barcelona. Potem wrócił jednak na nią, gdy kamery były już wyłączone, a nagranie z tego, co wówczas się działo, trafiło do sieci.

FC Barcelona żegna legendę. Robert Lewandowski: "Boso". I to dosłownie

Udostępnił je obecny na murawie obok Roberta Lewandowskiego i Anny Lewandowskiej Sebastian Karpiel-Bułecka - znany wokalista i lider zespołu "Zakopower". A zrobił to nie bez powodu.

Podczas "polskiej imprezy" na murawie Camp Nou odśpiewany został bowiem jeden z jego hitów - piosenka "Boso".

I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso,. pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso

A podczas ich śpiewu uśmiechnięty Robert Lewandowski ściągnął korki i rzeczywiście stanął boso na murawie Camp Nou, następnie ściskają się serdecznie z wokalistą Zakopower.

- Mistrzu dzięki, to wielki zaszczyt - napisał Sebastian Karpiel-Bułecka, publikując wspomniane nagranie.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

Robert Lewandowski

