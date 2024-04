Połowa drużyny odrzuciła zaproszenie "Lewego". Podział w szatni FC Barcelona

Przed zbliżającym się El Clasico równie dużo, co o sportowym aspekcie tego spotkania, mówi się o sytuacji wewnątrz FC Barcelona. Już kilka tygodni temu do dymisji podał się Xavi, drużyna w kiepskim stylu pożegnała się z Ligą Mistrzów, a dziennikarze prześcigają się w doniesieniach o złej atmosferze w szatni i podziałach w zespole. Doskonale zorientowany Guillem Balague z rozmowie z "Przeglądem Sportowym" ujawnił kulisy słynnego już spotkania w domu Roberta Lewandowskiego. I nie są one dla Polaka, ale i całej drużyny, zbyt optymistyczne.