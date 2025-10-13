Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak wyszedł po starciu w Kownie i ogłasza. Zwrot akcji. Zwycięstwo nie pomogło

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski wykonała swoje zadanie, wywożąc z Kowna trzy punkty po ograniu Litwy 2:0. Po końcowym gwizdku sędziego nie wszyscy byli jednak zadowoleni. W gronie malkontentów znalazł się Jakub Kamiński, który dość ostro podsumował swój występ na Stadionie Dariusa i Girenasa. W jego przypadku mona mówić o sporym zwrocie akcji, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się jeszcze przed miesiącem.

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański podczas meczu Litwa - Polska
Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański podczas meczu Litwa - PolskaPiotr NowakPAP

Jakub Kamiński był jednym z głównych wygranych premierowego zgrupowania pod wodzą trenera Jana Urbana, a udany "dwumecz" z Holandią i Finlandią spuentował zresztą w widowiskowy sposób, strzelając gola i notując asystę w starciu z ekipą z północy Starego Kontynentu.

    Teraz, miesiąc później, doszło jednak do zwrotu akcji i 23-latek wróci do Kolonii niepocieszony, o czym najlepiej świadczą słowa, jakimi skomentował swój niedzielny występ w Kownie.

    Średni mecz, bardzo średni mecz, jak nie słaby z mojej strony. Wiadomo, wybiegałem swoje, lecz mogę grać na zdecydowanie lepszym poziomie. Ale inni zagrali dobrze, wygraliśmy 2:0
    stwierdził "Kamyk"

    Litwa - Polska. Jakub Kamiński zabrał głos po meczu w Kownie

    A jak zdaniem Jakuba Kamińskiego z perspektywy murawy układał się przebieg spotkania z Litwą?

    - Pierwsza połowa była bardzo ciężka. Litwini grali mocno i agresywnie jeden na jednego na całym boisku. Ciężko było coś więcej stworzyć. Rywale przy tym także dobrze wyglądali. W drugiej uważam, że trochę już "spuchnęli". Mieliśmy więcej okazji do zdobywania bramek. Gra wyglądała zdecydowanie lepiej, a mecz był pod naszą kontrolą, bo nie przypominam sobie żadnej klarownej sytuacji dla Litwy. Pierwsza połowa była więc gorsza, druga lepsza, ale najważniejsze są trzy punkty - powiedział 23-latek.

    Bohaterem "Biało-Czerwonych" w Kownie został niewątpliwie Sebastian Szymański, który najpierw zdobył urokliwą bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego, a następnie po błyskotliwej akcji dograł piłkę na głowę Roberta Lewandowskiego. Jakub Kamiński nie krył uznania wobec tego, w jaki sposób jego starszy kolega umieścił piłkę w siatce.

    - Tak, bardzo fajna bramka. To jest też ciężkie, gdy wszyscy wchodzą do bramki, jest duże zamieszanie. Piłka nikogo nie dotknęła, ale wpadła do siatki i to jest najważniejsze - podsumował sprawę piłkarz FC Koln.

    Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

    Piłkarz w stroju drużyny FC Köln z białymi i czerwonymi pasami stoi na boisku, wyrażając emocje, w tle widownia stadionu.
    Jakub KamińskiAnke Waelischmiller/SVEN SIMONAFP
    Jakub Kamiński
    Jakub KamińskiAFP

