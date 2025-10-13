Polak wyszedł po starciu w Kownie i ogłasza. Zwrot akcji. Zwycięstwo nie pomogło

Jakub Kamiński był jednym z głównych wygranych premierowego zgrupowania pod wodzą trenera Jana Urbana, a udany "dwumecz" z Holandią i Finlandią spuentował zresztą w widowiskowy sposób, strzelając gola i notując asystę w starciu z ekipą z północy Starego Kontynentu.

Teraz, miesiąc później, doszło jednak do zwrotu akcji i 23-latek wróci do Kolonii niepocieszony, o czym najlepiej świadczą słowa, jakimi skomentował swój niedzielny występ w Kownie.

Średni mecz, bardzo średni mecz, jak nie słaby z mojej strony. Wiadomo, wybiegałem swoje, lecz mogę grać na zdecydowanie lepszym poziomie. Ale inni zagrali dobrze, wygraliśmy 2:0

Litwa - Polska. Jakub Kamiński zabrał głos po meczu w Kownie

A jak zdaniem Jakuba Kamińskiego z perspektywy murawy układał się przebieg spotkania z Litwą?

- Pierwsza połowa była bardzo ciężka. Litwini grali mocno i agresywnie jeden na jednego na całym boisku. Ciężko było coś więcej stworzyć. Rywale przy tym także dobrze wyglądali. W drugiej uważam, że trochę już "spuchnęli". Mieliśmy więcej okazji do zdobywania bramek. Gra wyglądała zdecydowanie lepiej, a mecz był pod naszą kontrolą, bo nie przypominam sobie żadnej klarownej sytuacji dla Litwy. Pierwsza połowa była więc gorsza, druga lepsza, ale najważniejsze są trzy punkty - powiedział 23-latek.

Bohaterem "Biało-Czerwonych" w Kownie został niewątpliwie Sebastian Szymański, który najpierw zdobył urokliwą bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego, a następnie po błyskotliwej akcji dograł piłkę na głowę Roberta Lewandowskiego. Jakub Kamiński nie krył uznania wobec tego, w jaki sposób jego starszy kolega umieścił piłkę w siatce.

- Tak, bardzo fajna bramka. To jest też ciężkie, gdy wszyscy wchodzą do bramki, jest duże zamieszanie. Piłka nikogo nie dotknęła, ale wpadła do siatki i to jest najważniejsze - podsumował sprawę piłkarz FC Koln.

Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

Jakub Kamiński Anke Waelischmiller/SVEN SIMON AFP

Jakub Kamiński AFP