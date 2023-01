Polak "ogłasza" transfer Lewandowskiego! "Pokochasz ten klub"

Mateusz Klich w zabawny sposób zareagował na wpis klubu Leeds United, który zaapelował do swoich fanów, by przed meczem Pucharu Anglii z Cardiff City odpowiednio wcześniej przybyli na stadion, zajmując swoje miejsca. Post zakończony został ikoną polskiej flagi, a nasz pomocnik, który przeniósł się z Wysp Brytyjskich do amerykańskiej ekipy DC United, w odpowiedzi... "ogłosił" transfer Roberta Lewandowskiego do ekipy "Pawi", życząc powodzenia swojemu koledze z reprezentacji Polski.