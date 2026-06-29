Polak legendą Chicago Fire. Lewandowski bez szans. Tego rekordu nie pobije

O wyborze Roberta Lewandowskiego poinformował w niedzielny wieczór Fabrizio Romano. Polski napastnik zdecydował się na kontynuowanie przygody z profesjonalną piłką w Chicago Fire. Kontrakt z amerykańskim klubem podpisze lada dzień.

"Lewy" będzie dziewiątym Polakiem w ekipie "Strażaków". Żaden z jego poprzedników nie zbliżył się nawet do klasy światowej. Mimo to jeden z nich zapracował na miano klubowej legendy.

Robert Lewandowski stawia na MLS. W Chicago zderzy się z legendą dawnego kapitana kadry

Chicago Fire został założony jesienią 1997 roku. Wkrótce potem przystąpił do rozgrywek MLS i już w debiutanckim sezonie sięgnął po tytuł mistrzowski i krajowy puchar. Walnie przyczyniło się do tego trzech polskich piłkarzy.

W kadrze zespołu figurowali wówczas Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny. Ten pierwszy otrzymał rolę kapitana. I szybko okazało się, że wybór nie był przypadkowy.

Nowak zdobył serca kibiców piłkarskim kunsztem i charyzmą. Był niekwestionowanym liderem na boisku i poza nim. Cztery lata wystarczyły, by stal się klubową legendą

Grał z numerem 10. Jako pierwszy trafił do Galerii Sław Chicago Fire ("Ring of Fire"). Zaliczył w barwach tej drużyny 139 występów, strzelił 29 goli i zanotował 42 asysty. Trzykrotnie znalazł się w jedenastce sezonu MLS. Regularnie brał udział w meczu gwiazd (MLS All-Star).

W reprezentacji Polski rozegrał tylko 19 spotkań i zdobył trzy bramki (1990-97). W ostatnim okresie również był jej centralna postacią. Z kapitańską opaską na ramieniu.

Lewandowski w ostatniej dekadzie sierpnia skończy 38 lat. Czy w Chicago powtórzy sukcesy Nowaka, który podpisując kontrakt z Fire, był pięć lat młodszy? Na to pytanie nie znamy dzisiaj odpowiedzi.

"Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda" - takim szyldem "Lewego" pożegnała Barcelona. O podobną laurkę w MLS nie będzie łatwo. Wbrew pozorom to nie jest liga sportowych emerytów. Gdyby było inaczej, Lionel Messi nie zmierzałby właśnie po tytuł króla strzelców mundialu.

Polacy w barwach Chicago Fire:

Piotr Nowak (1998-2002)

Roman Kosecki (1998-1999)

Jerzy Podbrożny (1998-1999)

Tomasz Frankowski (2008)

Krzysztof Król (2010)

Przemysław Frankowski (2019-2021)

Kacper Przybyłko (2022-2023)

Dawid Poręba (od 2025-?)

Robert Lewandowski (2026-?)

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