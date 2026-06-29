Polak legendą Chicago Fire. Lewandowski bez szans. Tego rekordu nie pobije

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Robert Lewandowski przybywał do Barcelony jako gwiazda, odchodził jako legenda. Teraz ten sam scenariusz spróbuje powtórzyć w USA. Lada dzień podpisze kontrakt z Chicago Fire, otwierając w ten sposób nowy rozdział kariery. Czy podbije serca miejscowych kibiców? Jeśli mu się uda, nie będzie pierwszym Polakiem, który tego dokonał.

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Robert LewandowskiArsen PetrovychEast News

O wyborze Roberta Lewandowskiego poinformował w niedzielny wieczór Fabrizio Romano. Polski napastnik zdecydował się na kontynuowanie przygody z profesjonalną piłką w Chicago Fire. Kontrakt z amerykańskim klubem podpisze lada dzień.

"Lewy" będzie dziewiątym Polakiem w ekipie "Strażaków". Żaden z jego poprzedników nie zbliżył się nawet do klasy światowej. Mimo to jeden z nich zapracował na miano klubowej legendy.

Robert Lewandowski stawia na MLS. W Chicago zderzy się z legendą dawnego kapitana kadry

Chicago Fire został założony jesienią 1997 roku. Wkrótce potem przystąpił do rozgrywek MLS i już w debiutanckim sezonie sięgnął po tytuł mistrzowski i krajowy puchar. Walnie przyczyniło się do tego trzech polskich piłkarzy.

W kadrze zespołu figurowali wówczas Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny. Ten pierwszy otrzymał rolę kapitana. I szybko okazało się, że wybór nie był przypadkowy.

Nowak zdobył serca kibiców piłkarskim kunsztem i charyzmą. Był niekwestionowanym liderem na boisku i poza nim. Cztery lata wystarczyły, by stal się klubową legendą

Grał z numerem 10. Jako pierwszy trafił do Galerii Sław Chicago Fire ("Ring of Fire"). Zaliczył w barwach tej drużyny 139 występów, strzelił 29 goli i zanotował 42 asysty. Trzykrotnie znalazł się w jedenastce sezonu MLS. Regularnie brał udział w meczu gwiazd (MLS All-Star).

W reprezentacji Polski rozegrał tylko 19 spotkań i zdobył trzy bramki (1990-97). W ostatnim okresie również był jej centralna postacią. Z kapitańską opaską na ramieniu.

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Lewandowski w ostatniej dekadzie sierpnia skończy 38 lat. Czy w Chicago powtórzy sukcesy Nowaka, który podpisując kontrakt z Fire, był pięć lat młodszy? Na to pytanie nie znamy dzisiaj odpowiedzi.

"Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda" - takim szyldem "Lewego" pożegnała Barcelona. O podobną laurkę w MLS nie będzie łatwo. Wbrew pozorom to nie jest liga sportowych emerytów. Gdyby było inaczej, Lionel Messi nie zmierzałby właśnie po tytuł króla strzelców mundialu.

Polacy w barwach Chicago Fire:

Piotr Nowak (1998-2002)

Roman Kosecki (1998-1999)

Jerzy Podbrożny (1998-1999)

Tomasz Frankowski (2008)

Krzysztof Król (2010)

Przemysław Frankowski (2019-2021)

Kacper Przybyłko (2022-2023)

Dawid Poręba (od 2025-?)

Robert Lewandowski (2026-?)

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