Polak, który grał w Barcelonie, o transferze Lewandowskiego

Robert Lewandowski

- Barca to światowa czołówka pod względem organizacyjnym. To z pewnością dobry wybór - tak były piłkarz ręczny Barcelony Kamil Syprzak ocenił przenosiny Roberta Lewandowskiego do tego klubu. - Szkoda, że tak późno i nie w czasie mojego pobytu w Katalonii - dodał z uśmiechem.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP