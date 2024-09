Szkocja - Polska. Co działo się w szatni reprezentacji Polski? Robert Lewandowski uchylił rąbka tajemnicy

Niestety, wystarczyło 20 sekund drugiej części spotkania, by Szkoci wrócili do gry. Tyle czasu minęło od gwizdka sędziego do trafienia Billy'ego Gilmoura. Jak się okazuje, reprezentanci Polski ostrzegali się w przerwie w szatni, przed powrotem na murawę, właśnie przed takim obrotem spraw.

To są błędy wynikające z braku koncentracji i wejścia od razu do gry od pierwszych sekund. Tym bardziej, że mówiliśmy sobie w przerwie meczu, żebyśmy wyszli i od razu weszli w mecz, nie wprowadzając dzięki temu żadnej nerwowości. I to, o czym mówiliśmy, a czego chcieliśmy uniknąć, właśnie się wydarzyło. Nie wiem, czy czasami lepiej milczeć?

- Zdobyte bramki spowodowały to, że prowadząc 2:0 mogliśmy cierpliwie wyczekiwać na kolejne sytuacje. I gdy porównamy drugą połowę do pierwszej, to po tym, gdy straciliśmy gola i zaczęliśmy grać, posyłaliśmy więcej filtrujących podań do przodu. A tam coś się działo. W pierwszej połowie było tego za mało, choć prowadziliśmy 2:0. Oceny będą więc zależeć od tego, na co zwrócimy uwagę. Bo to w pierwszej prowadziliśmy, ale w drugiej lepiej przechodziliśmy z fazy defensywnej do ofensywy poprzez minięcie środkowej linii rywala. I to nam wychodziło - kontynuował.