Pojedynek tytanów, Hiszpanie zdecydowali. Lewandowski przegrał przed meczem

Mimo że "Marca" jest dziennikiem madryckim i, siłą rzeczy, skupia wokół siebie większą liczbę sympatyków Realu Madryt , aniżeli Barcelony, Lamine Yamal wygrał swój pojedynek z Judem Bellinghamem . Z Anglikiem, który jeszcze rok temu był postrzegany jako największa gwiazda zespołu. W ten sezon nie wszedł jednak najlepiej, o czym świadczy głównie "zero" wpisane przy jego dorobku strzeleckim.

Hiszpanie zdecydowali. Lewandowski przegrał z Mbappe. Ostateczna weryfikacja na murawie

Po zgromadzeniu 20 578 głosów Kylian Mbappe wygrał z Polakiem w stosunku 63% do 37%. To dość spora przewaga, zważywszy na to, że Robert Lewandowski znajduje się w nieporównywalnie lepszej dyspozycji niż Francuz.