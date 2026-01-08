FC Barcelona walczy o swoje pierwsze trofeum w 2026 roku. "Duma Katalonii" w środowy wieczór rozbiła w ramach Superpucharu Hiszpanii Athletic Bilbao 5:0. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędzili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Po ostatnim gwizdku pojawił się jednak temat polskiego napastnika. 37-latkowi z końcem czerwca wygasa umowa w Barcelonie i na ten moment nie wiadomo czy zostanie ona przedłużona. Zdaniem hiszpańskich mediów jest to mało prawdopodobne, a klub zwleka z ostateczną decyzją, choć Lewandowski jest skłonny na znaczną obniżkę wynagrodzenia.

Hansi Flick wprost o przyszłości Lewandowskiego

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Barcelony został zapytany o przyszłość Lewandowskiego.

- Nie uważam, że Lewandowski opuści drużynę, wciąż mamy wiele czasu, rozmawiałem z nim. Ja jestem z nim bardzo szczery. Zadecydujemy na koniec sezonu - przyznał Hansi Flick, który podkreślał, że jest zadowolony z Polaka, ale ma dwóch równorzędnych zawodników na pozycję numer dziewięć.

Piłkarze Barcelony przebywają w Dżuddzie i czekają na finałowego rywala w starciu o Superpuchar Hiszpanii. Będzie nim Real Madryt lub Atletico Madryt. Derby stolicy odbęda się w czwartek (8 stycznia), a finał zaplanowano na niedzielę (11 stycznia). Relacje tekstowe "na żywo" z tych meczów będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports

Waży się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Hansi Flick interweniował Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona. Robert Lewandowski oraz trener Hansi Flick Cesar Manso / AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP