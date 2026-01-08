Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogrom Barcelony, ale co się stało potem. Taka przyszłość czeka Lewandowskiego. FLick już nie ukrywa

FC Barcelona rozgromiła Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii 5:0. Robert Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Po meczu trener Hansi Flick został zapytany o przyszłość polskiego napastnika. Padły wymowne słowa.

Piłkarz ubrany w sportowy strój treningowy z widocznym logo klubu, sfotografowany z profilu na ciemnym tle podczas rozgrzewki lub przed meczem.
Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego w Barcelonie?MATTHIEU MIRVILLEAFP

FC Barcelona walczy o swoje pierwsze trofeum w 2026 roku. "Duma Katalonii" w środowy wieczór rozbiła w ramach Superpucharu Hiszpanii Athletic Bilbao 5:0. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędzili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Po ostatnim gwizdku pojawił się jednak temat polskiego napastnika. 37-latkowi z końcem czerwca wygasa umowa w Barcelonie i na ten moment nie wiadomo czy zostanie ona przedłużona. Zdaniem hiszpańskich mediów jest to mało prawdopodobne, a klub zwleka z ostateczną decyzją, choć Lewandowski jest skłonny na znaczną obniżkę wynagrodzenia.

    Hansi Flick wprost o przyszłości Lewandowskiego

    Na pomeczowej konferencji prasowej trener Barcelony został zapytany o przyszłość Lewandowskiego.

    - Nie uważam, że Lewandowski opuści drużynę, wciąż mamy wiele czasu, rozmawiałem z nim. Ja jestem z nim bardzo szczery. Zadecydujemy na koniec sezonu - przyznał Hansi Flick, który podkreślał, że jest zadowolony z Polaka, ale ma dwóch równorzędnych zawodników na pozycję numer dziewięć.

    Piłkarze Barcelony przebywają w Dżuddzie i czekają na finałowego rywala w starciu o Superpuchar Hiszpanii. Będzie nim Real Madryt lub Atletico Madryt. Derby stolicy odbęda się w czwartek (8 stycznia), a finał zaplanowano na niedzielę (11 stycznia). Relacje tekstowe "na żywo" z tych meczów będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

