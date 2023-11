Podliczyli Roberta Lewandowskiego. Dane mówią wszystko, do gwiazd brakuje

Rober Lewandowski, mimo że na co dzień skupia się na swojej karierze, a co za tym idzie, spędza długie godziny na treningach, nie zapomina o swoich kibicach i stara się utrzymywać z nimi kontakt w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie kapitan reprezentacji Polski publikuje wiele różnych treści związanych między innymi z umowami sponsorskimi. Okazuje się, że za swoją działalność w internecie pobiera niemałe pieniądze. Wiemy dokładnie, ile inkasuje za wpis.