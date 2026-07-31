Plan Barcelony na letnie okno transferowy był (niby) prosty. Robert Lewandowski odchodzi, ponieważ duża zarabia i nie jest w stanie zagwarantować Flickowi meczu na wymaganej intensywności - szczególnie jeśli chodzi o pracę w pressingu. W jego miejsce natomiast przychodzi ktoś, kto spełni oczekiwania niemieckiego szkoleniowca.

Pierwsza część planu, ta łatwiejsza do zrealizowania, urzeczywistniła się. Robert Lewandowski odszedł z Barcelony do Chicago Fire, zwalniając klubowi z Katalonii wiele miejsca w budżecie na transfery i kontrakty zawodników.

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Odchodząc, Polak zostawił drużynę w naprawdę dobrej kondycji. Lewandowski w ciągu czterech lat zdobył aż trzy tytuły mistrzowskie i odegrał znaczącą rolę w tym sukcesie. Pozostawił po sobie dość dużą pustkę, ale Barcelona nie mogła pozostawić jej niewypełnionej.

Od razu ruszyła więc po wzmocnienia. Szybko ściągnęła Anthony'ego Gordona, a później udało się sfinalizować transfer Karima Adeyemiego. Obaj piłkarze będą wzmocnieniami na skrzydła. Pozycja środkowego napastnika nadal wymagała jednak transferu, ponieważ Barcelona nie może pozwolić sobie na to, aby wszystko zależało od Ferrana Torresa - piłkarza charakteryzującego się posiadaniem bardzo nierównej formy.

Od samego początku Barcelonie przyświecał jeden cel - transfer Juliana Alvareza. Duma Katalonii zaoferowała za Argentyńczyka 100 milionów euro. Atletico Madryt nie tylko nie przyjęło tej oferty, ale wręcz wypowiedziało Barcelonie medialną wojnę za to, że klub z Camp Nou nakręcił medialną narrację sugerującą, że transfer jest na prostej drodze do finalizacji.

Relacje z Atletico Madryt runęły. W ostatnim czasie stołeczny klub wniósł przeciwko Barcelonie skargę za rzekome nękanie Juliana Alvareza. Argentyńczyk podczas mundialu otwarcie powiedział, że chce odejść z Atletico Madryt, ale to nie załatwiło sprawy, a wręcz ją zaogniło.

W międzyczasie pojawiła się jeszcze opcja sprowadzenia Eli Juniora Kroupiego. Francuz był "Planem B", w razie gdyby transfer Alvareza okazał się niemożliwy. Szybko okazało się jednak, że Bournemouth również nie chce sprzedać swojego napastnika. Ten tego samego dnia doznał kontuzji, która wyłączyła go z gry na kilka miesięcy, więc temat upadł jeszcze szybciej, niż pojawił się na tapecie.

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Fatalna sytuacja na rynku. Flick będzie musiał kombinować

Innych napastników dostępnych na rynku i cieszących się uznaniem Hansiego Flicka nie ma. W tym momencie nie ma mowy o sprowadzeniu Joao Pedro z Chelsea czy Lautaro Martineza z Interu Mediolan. Obaj ci napastnicy teoretycznie mogliby się sprawdzić, ale operacje byłyby skomplikowane i obarczone bardzo dużym ryzykiem przepalenia wielkich pieniędzy.

Barcelona rzekomo nadal wierzy w to, że Alvarez wykona jakiś magiczny gest i zawalczy o swój transfer na Camp Nou. Atletico natomiast byłoby gotowe na ewentualną sprzedaż Argentyńczyka - wszędzie, byle nie do Barcelony. Sytuacja stała się beznadziejna właśnie dlatego.

Bardzo możliwe, że ze względu na ten pat, FC Barcelona będzie musiała pogodzić się z tym, że latem 2026 roku nie uda jej się sprowadzić żadnego napastnika. Pozycję tę okupować będą: Ferran Torres, Anthony Gordon i Karim Adeyemi na zmianę. Żaden z nich nie jest klasyczną "9". Z drugiej strony - PSG również gra skrzysłowym na środku ataku i świetnie na tym wychodzi. Flick będzie musiał podjąć decyzję, co zrobić w tej trudnej sytuacji.

Pozostaje jeszcze opcja z Danim Olmo jako fałszywą "9". Pikarz ten najlepiej czuje się jako ofensywny pomocnik z przyjęciem piłki na siebie w pozycji odwróconej do bramki rywala. Z rozegraniem z pierwszej piłki do jednego z partnerów atakujących pole karne - to świetnie działało również na mundialu.

Jak widać, sytuacja Barcelony stała się niezwykle skomplikowana. Mało kto sądził, że po odejściu Roberta Lewandowskiego będzie aż tak źle. Hansi Flick nadal ma jednak wiele opcji do rozważenia. Transfer Alvareza rzekomo nadal jest możliwy, choć mało prawdopodobny. Pieniądze te ewentualnie będzie można wydać na wzmocnienie w środku pola w obliczu poważnej kontuzji Frenkiego de Jonga.

Sierpień w Barcelonie będzie bardzo gorący. Można to stwierdzić bez sprawdzenia prognozy pogody.

Julian Alvarez Jakub Rzeźnicki AFP

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

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