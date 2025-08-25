Robert Lewandowski nieco później rozpoczął sezon La Liga. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski z powodu kontuzji uda musiał pauzować w inauguracyjnym spotkaniu z RCD Mallorca. Długo spekulowano o tym, kiedy napastnik będzie zdolny wrócić do gry - najbardziej pesymistyczne prognozy mówiły, że wydarzy się to dopiero po przerwie na spotkania reprezentacji.

Na szczęście rzeczywistość okazała się znacznie łaskawsza. Lewandowski dostał zielone światło od lekarzy i znalazł się w kadrze meczowej na sobotnie spotkanie z Levante. Hansi Flick nie zdecydował się wystawić Polaka w wyjściowym składzie, a postawił na niego dopiero w momencie zagrożenia. Gdy "Lewy" w 76. minucie wchodził na murawę, Barcelona zaledwie remisowała 2:2 z potencjalnie słabszym przeciwnikiem.

Z Polakiem na murawie "Duma Katalonii" zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W doliczonym czasie gry samobójczego gola strzelił defensor Levante Unai Elguezabal. Niewykluczone, że Polak wyręczyłby swojego przeciwnika i to on zostałby bohaterem całego zespołu. Na powtórkach telewizyjnych wyraźnie widać, że tuż za pechowym strzelcem do strzału składał się już dobrze ustawiony Lewandowski.

Czarne chmury nad Lewandowskim. Już teraz ma problem, a wkrótce może pojawić się kolejny konkurent

Lewandowski w starciu z Levante pojawił się na murawie w miejsce nominalnego lewego obrońcy Alejandro Balde. Flick w obliczu zagrożenia zdecydował się przemodelować całą taktykę. Od tego momentu Barcelona grała z trójką obrońców i aż czwórką zawodników ofensywnych z przodu. U boku "Lewego" cały czas pozostawał Ferran Torres, strzelec wyrównującej bramki z 52. minuty. Dobra dyspozycja Hiszpana stanowi spore zmartwienie dla Polaka, który po kontuzji niekoniecznie musi wrócić do podstawowego składu.

Takiego zdania są hiszpańskie media, które dostrzegły świetną dyspozycję Torresa na starcie sezonu. 25-latek w dwóch pierwszych spotkaniach ligowych strzelił po bramce. Zwiastuny dobrej formy pojawiały się już w okresie przygotowawczym, podczas którego Hiszpan dołożył kolejne trzy trafienia.

Taki stan rzeczy dostrzega sam trener Barcelony, który miał zakomunikować Lewandowskiemu, że ten nie może liczyć już na niezaprzeczalną pozycję w wyjściowej "jedenastce". Głównym rywalem jest właśnie Torres, co w kontekście wygasającego z końcem sezonu kontraktu Lewandowskiego, zdaje się rozwiązywać problem ewentualnego następcy Polaka.

Tymczasem Barcelona rozgląda się za kolejnym wzmocnieniem swojej ofensywy. W tym okienku transferowym prócz doświadczonego już Marcusa Rashforda mistrz Hiszpanii sięgnął również po utalentowanego Roony'ego Bardghjiego. 19-letni Szwed nie został jeszcze zarejestrowany do rozgrywek, lecz z Hiszpanii docierają doniesienia o wielkim zadowoleniu z nowego nabytku, tak więc debiut w pierwszym zespole wydaje się być kwestią czasu.

"Duma Katalonii" zdaniem argentyńskiego TNT Sports bacznie monitoruje sytuację utalentowanego 18-letniego skrzydłowego Iana Subabre. Piłkarz ten stawia swoje pierwsze kroki w barwach rodzimego River Plate. Na ten moment nie jest on jeszcze podstawowym zawodnikiem, lecz jest stopniowo wprowadzany do seniorskiej piłki.

Według dziennikarzy klauzula wykupu zapisana w kontrakcie tego piłkarza wynosi 30 milionów dolarów. Zdecydowanie nie jest to kwota, która jest w stanie zatrzymać mistrza Hiszpanii. Kontrakt Subabre z River Plate wygasa z końcem 2026 roku, więc niewykluczone, że włodarze katalońskiego klubu nie będą musiały płacić River Plate za sprowadzenie kolejnego utalentowanego piłkarza.

Barcelona musi się jednak śpieszyć, bo za niedługo Subabre może zaprezentować swoje umiejętności przed całym światem. Na przełomie września i października w Chile odbędą się mistrzostwa świata do lat 20, na których Argentyńczyk zapewne wystąpi. Bardzo udane występy mogą sprawić, że kolejka do sprowadzenia utalentowanego piłkarza może się znacznie wydłużyć. A Barcelonie przybędzie konkurentów.

Robert Lewandowski i Ferran Torres OSCAR DEL POZO AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP