Po golu Lewandowskiego nadeszło potwierdzenie. Polak zrównał się z legendą. Niesamowite osiągnięcie

Mecz Real Oviedo - FC Barcelona miał być spacerkiem dla "Dumy Katalonii". Było jednak zupełnie inaczej. Gospodarze zaskoczyli rywali pod koniec pierwszej połowy i do przerwy prowadzili 1:0. Katalończycy w drugiej połowie zaczęli odrabiać straty. W 56. minucie do wyrównania doprowadził Eric Garcia. Lewandowski przyglądał się wszystkiemu z ławki rezerwowych. Polski napastnik pojawił się na boisku w 65. minucie, a pięć minut później pokonał bramkarza gospodarzy. Polak wyszedł wysoko w powietrze i oddał strzał głową. Piłka odbiła się od poprzeczki, a następnie wpadła do siatki.