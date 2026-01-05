Plotki o Lewandowskim nie ustają. Nagły komunikat, będzie transfer. Klepnięte
Od kilku miesięcy Roberta Lewandowskiego łączy się z odejściem z FC Barcelona. Pojawiał się nawet temat możliwych przenosin kapitana reprezentacji Polski do AC Milan już zimą. To zostało wykluczone. Okazuje się jednak, że Barcelona i tak dokona zimowego ruchu. Wszystko zostało już potwierdzone przez "here we go" Fabrizio Romano.
Hansi Flick na jednej z ostatnich konferencji prasowych przyznawał, że w jego opinii należałoby wzmocnić zimą defensywę, szczególnie po kontuzji Andreasa Christensena. Wówczas niemiecki szkoleniowiec wskazywał na konieczność sprowadzenia środkowego obrońcy do zespołu.
Wydawało się wówczas, że faktycznie do Barcelony może trafić jakiś utalentowany lub bardzo doświadczony stoper. Musiała to być jednak opcja budżetowa, bo finanse klubu pozostają w słabym stanie. Nieoczekiwanie w dniu wyjazdu Barcelony do Arabii Saudyjskiej pojawiła się opcja wypożyczenia.
Jest ruch w Barcelonie. Nadzieje Flicka spełnione
Nie chodziło jednak o środkowego obrońcę, a zawodnika, który pokryje oba boki defensywy. Mowa o Joao Cancelo, który już w Barcelonie w przeszłości grał. Portugalczyk naciskał na swoje odejście z saudyjskiego klubu, a włodarze nie mieli ku temu żadnych przeciwnych głosów.
W dniu wylotu i przylotu "Blaugrany" na Superpuchar Hiszpanii sprawa nabrała tempa. Pojawiła się nawet plotka, że w ruch mógłby zostać włączony Lewandowski, który jest kuszony przez saudyjczyków. Jak się jednak okazuje, Cancelo zdecydował się znacznie obniżyć pensję i dołączy do Barcelony.
Portugalczyk w najbliższych godzinach, a może dniach oficjalnie zostanie ogłoszony nowym piłkarzem "Dumy Katalonii" na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Wszystko słynnym "here we go" potwierdził Fabrizio Romano. Barcelona faktycznie dokona więc zimowego ruchu, ale nie będzie to potencjalne odejście Lewandowskiego, przynajmniej nie w tym momencie, a wzmocnienie defensywy.