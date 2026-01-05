Plotki o Lewandowskim nie ustają. Nagły komunikat, będzie transfer. Klepnięte

Hansi Flick na jednej z ostatnich konferencji prasowych przyznawał, że w jego opinii należałoby wzmocnić zimą defensywę, szczególnie po kontuzji Andreasa Christensena. Wówczas niemiecki szkoleniowiec wskazywał na konieczność sprowadzenia środkowego obrońcy do zespołu.

Wydawało się wówczas, że faktycznie do Barcelony może trafić jakiś utalentowany lub bardzo doświadczony stoper. Musiała to być jednak opcja budżetowa, bo finanse klubu pozostają w słabym stanie. Nieoczekiwanie w dniu wyjazdu Barcelony do Arabii Saudyjskiej pojawiła się opcja wypożyczenia.

Jest ruch w Barcelonie. Nadzieje Flicka spełnione

Nie chodziło jednak o środkowego obrońcę, a zawodnika, który pokryje oba boki defensywy. Mowa o Joao Cancelo, który już w Barcelonie w przeszłości grał. Portugalczyk naciskał na swoje odejście z saudyjskiego klubu, a włodarze nie mieli ku temu żadnych przeciwnych głosów.

W dniu wylotu i przylotu "Blaugrany" na Superpuchar Hiszpanii sprawa nabrała tempa. Pojawiła się nawet plotka, że w ruch mógłby zostać włączony Lewandowski, który jest kuszony przez saudyjczyków. Jak się jednak okazuje, Cancelo zdecydował się znacznie obniżyć pensję i dołączy do Barcelony.

Portugalczyk w najbliższych godzinach, a może dniach oficjalnie zostanie ogłoszony nowym piłkarzem "Dumy Katalonii" na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Wszystko słynnym "here we go" potwierdził Fabrizio Romano. Barcelona faktycznie dokona więc zimowego ruchu, ale nie będzie to potencjalne odejście Lewandowskiego, przynajmniej nie w tym momencie, a wzmocnienie defensywy.

Lewandowski i spółka gotowi na Benficę: Hansi Flick zdradza szczegóły [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Znów głośno o Juliana Alvarezie jako potencjalnym następcy Roberta Lewandowskiego Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / LLUIS GENE / AFP AFP

Robert Lewandowski chce zostać w Barcelonie Urbanandsport AFP

Joao Cancelo i Joao Felix Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP