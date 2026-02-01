Partner merytoryczny: Eleven Sports

Plan Laporty legnie w gruzach? Głośno o "następcy Lewandowskiego", wielki kryzys

Coraz więcej znaków wskazuje na to, że po bieżącym sezonie Robert Lewandowski zakończy swoją przygodę z FC Barcelona i poszuka sobie zupełnie nowych piłkarskich wyzwań. W związku z tym zarząd "Blaugrany" szykuje się do wypełnienia luki po Polaku, a na jego celowniku miał znaleźć się gwiazdor z ekipy ligowego rywala. Jest jednak pewien problem - wspomniany gracz, ponoć będący wymarzonym celem Joana Laporty, przechodzi obecnie gigantyczny kryzys.

Robert Lewandowski spędza właśnie swój czwarty sezon w FC Barcelona - i wiele wskazuje na to, że będzie to dla niego ostatnia kampania w barwach "Dumy Katalonii", co zasugerowała nawet ostatnio jego żona, Anna.

W związku z tym przed zarządem "Blaugrany" niechybna decyzja dotycząca tego, kto powinien zostać następcą Polaka w zespole. W medialnych spekulacjach przewinęło się w tym kontekście wiele nazwisk, natomiast jedno powracało stale niczym bumerang. Julian Alvarez.

Kryzys strzelecki Alvareza. Tak źle nie było od dwóch lat

Argentyńczyk miał być wręcz swoistym faworytem w oczach Joana Laporty, natomiast... sprawa może się tu mocno skomplikować, bowiem obecnie 26-latek nie błyszczy na murawie tak, jak jeszcze jakiś czas temu. Ba, można mówić wręcz o mocnym kryzysie.

Na profilu "OptaJose" zwrócono uwagę na fakt, że Alvarez nie zdobył gola w 11 kolejnych występach w Primera Division - i jest to jego najgorsza tego typu seria od 2024 roku. Problem jest jednak jeszcze głębszy.

Reprezentant "Albicelestes" nie trafiał również w niedawnych meczach Pucharu Króla, Superpucharu Hiszpanii czy Ligi Mistrzów - swoje ostatnie trafienie zanotował 9 grudnia w starciu z PSV Eindhoven. Patrząc pod tym kątem, jest to 10 gier bez strzelonej bramki.

Barcelona porzuci pomysł o Alvarezie? Napastnik wciąż szuka przełamania

Jeśli pójdzie tak dalej, to włodarze FC Barcelona będą musieli bez dwóch zdań pomyśleć o zrewidowaniu swojego planu - zwłaszcza że ściągnięcie Alvareza nie byłoby tanie. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na zawrotne 100 mln euro i wątpliwym jest, że obecny zespół napastnika - Atletico Madryt - będzie chciał schodzić mocno z tej kwoty.

Kolejną szansę na przełamanie Argentyńczyk będzie mieć 5 lutego w ramach rozgrywek Copa del Rey - "Los Colchoneros" udadzą się wówczas na wyjazd do Sewilli, gdzie zagrają z Realem Betis.

