Plan Barcelony zawiódł, już oficjalnie. Lewandowski i reszta muszą się tego spodziewać

FC Barcelona nie ma za sobą udanego sezonu 2023/2024, ale ma jednocześnie wielkie nadzieje na to, że kolejna kampania okaże się dla niej zupełnie inna pod wodzą nowego menedżera - czyli Niemca Hansiego Flicka, który po ogromnym zamieszaniu koniec końców zastąpił Xaviego Hernandeza .

FC Barcelona chce wrócić na Camp Nou. Pierwotny plan został jednak zniweczony

Mowa tu oczywiście o tym, że od pewnego czasu "Duma Katalonii" swoje domowe mecze rozgrywa na Estadi Olimpic Lluis Companys, a ma to związek z wielkim planem przebudowy Camp Nou. Planem, który niebawem powinien zostać w pełni zrealizowany.

Istotne informacje w tym temacie przekazała ostatnio Elena Fort , wiceprezydent "Blaugrany" ds. instytucjonalnych zarządzająca projektem Espai Barca , czyli nowego kompleksu klubowego, do którego należeć będzie też stadion. Są to jednak wieści, które zapewne zasmucą wielu kibiców.

"Naszym pierwotnym pomysłem była próba wpasowania się (z ponownym otwarciem Camp Nou - dop. red.) w datę 29 listopada, kiedy to będziemy obchodzić 125. rocznicę powstania drużyny" - stwierdziła Fort w rozmowie z hiszpańską agencją EFE.

"To wszystko jednak zajmie nieco więcej dni, ale już teraz możemy powiedzieć, że obiekt będzie gotowy przed końcem roku" - zaznaczyła przy tym członkini zarządu FCB. Cóż, mimo wszystko nastroje co do prac wydają się być w "Barcy" całkiem pozytywne: