- Lewandowski zagra w niedzielę w pierwszym składzie. Zasłużył na to - obiecał podczas sobotniej konferencji prasowej trener Hansi Flick. I słowa dotrzymał. Polski napastnik zagrał od pierwszej minuty w starciu z Realem Betis, rozgrywając swój ostatni mecz na Camp Nou w barwach "Dumy Katalonii".

Było pewne, że "Lewy" opuści plac gry w trakcie drugiej połowy, tak by kibice mogli zgotować mu gorące pożegnanie, o które sam prosił jeszcze dzień wcześniej w mediach społecznościowych. I tak też się stało, gdy wybiła 84. minuta. FC Barcelona prowadziła wówczas 3:1 po dwóch trafieniach Raphinhi i bramce Joao Cancelo.

Hansi Flick dał Polakowi sporo czasu na to, by ten spróbował trafić do siatki na Camp Nou po raz ostatni. Po drugiej bramce dla Barcelony Lewandowski sam dał mu znać, że jeszcze nie czas, by przeprowadzać zmianę. Czas jednak mijał, a 37-latek wciąż nie mógł znaleźć się w dogodnej sytuacji. Najbliżej szczęścia był w 83. minucie, gdy chybił, uderzając na wiwat. A tuż po tym nadeszła pora, by się pożegnać.

FC Barcelona - Real Betis. Robert Lewandowski żegnany na Camp Nou

Gdy tylko arbiter główny oznajmił, że Robert Lewandowski zejdzie z murawy, a zastąpi go Fermin Lopez, na Camp Nou natychmiast rozległy się gromkie brawa. Polaka na stojąco żegnali nie tylko kibice, ale i klubowi włodarze na czele z Joanem Laportą.

Sam "Lewy" pożegnał się z arbitrem i ruszył w stronę linii bocznej, po drodze ściskając się także z rywalami. A emocje wzięły górę. Z oczu naszego napastnika pociekły łzy. Z przejęcia 37-latek początkowo zapomniał nawet zdjąć kapitańską opaskę.

Opuszczając murawę Camp Nou, Robert Lewandowski sam bił brawo, dziękując kibicom za piękne 4 lata. Jak sam przyznał, najwspanialsze w jego karierze.

A gdy już zszedł z boiska, wyściskał się także z Hansim Flickiem. Tymczasem fani zgromadzeni na trybunach zaczęli skandować jego nazwisko. Tak kataloński klub pożegnał swoją legendę, bo właśnie na taki status na Camp Nou zasłużył sobie Robert Lewandowski.

