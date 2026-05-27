Płacili "grosze". Teraz mogą obsypać Lewandowskiego fortuną. Wyłonił się wyraźny faworyt

Robert Lewandowski kolejny raz w karierze zmieni klub. Ponownie zrobi to jako wolny piłkarz. "Lewy" odejdzie z FC Barcelona z kartą na ręku, dzięki czemu może z pewnością liczyć na bonus za podpis pod nową umową. Wydaje się, że ta powinna być znacznie lepiej opłacana niż barceloński kontrakt.

Ten w najlepszych momentach opiewał na kwotę 16 milionów euro netto za rok gry. Pierwsze plotki o nowym klubie Lewandowskiego mówiły, że kolejna umowa Polaka miałaby opiewać na ponad 40 milionów euro netto za rok gry. Taki kontrakt wiązałby się z transferem do Arabii Saudyjskiej.

Trudny wybór przed Lewandowskim. Faworyt jest wyraźny

Ten kierunek obecnie wydaje się najbardziej realny, a w Arabii są cztery wielkie kluby, które wspiera finansowo jeden podmiot. Mowa o Saudyjskim Funduszu Inwestycyjnym (PIF), który posiada także sporą część udziałów w angielskim Newcastle United. PIF wspiera: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli oraz Al-Ittihad.

W najgorszej sytuacji po sezonie jest Al-Ittihad. Zespół z Dżuddy zajął bowiem dopiero piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Patrząc na drabinki płacowe, sukcesy oraz składy całej czwórki saudyjskich gigantów, wydaje się, że to właśnie Al-Ittihad powinno być traktowane jako faworyt do sprowadzenia "Lewego".

Po pierwsze w ekipie "Tygrysów" musi panować wielkie rozczarowanie. Sezon 2024/2025 zakończyli bowiem spektakularnym triumfem w rozgrywkach ligi saudyjskiej. Teraz zajęli dopiero piąte miejsce. Oprócz tego, zerkając w finanse również wydaje się, że dla Lewandowskiego jest tam najwięcej przestrzeni.

Według doniesień medialnych najlepiej zarabiającym piłkarzem ekipy z Dżuddy jest Moussa Diaby. Francuz ma inkasować około piętnastu milionów euro netto za rok gry. Drugi jest Fabinho, który zarabia około czternaście milionów, a zarobkowe podium zamyka Steven Bergwijn, którego pensja nie przekracza dziesięciu milionów euro.

Dla porównania w Al-Nassr najwięcej od klubu dostaje oczywiście Cristiano Ronaldo, który zarabia ponad 200 milionów euro rocznie, drugi jest Sadio Mane z pensją zbliżoną do 40 milionów euro, a podium zamyka Marcelo Brozović. Gaża Chorwata szacowana jest na kwotę niespełna 25 milionów euro.

Podobnie mało realnie wyglądają przenosiny do wicemistrza kraju - Al-Hilal. W zespole prowadzonym przez Simone Inzaghiego najlepiej opłacanym zawodnikiem jest Karim Benzema, który zarabia około 120 milionów euro. Drugi jest Kalidou Koulibaly z pensją bliską 35 milionów euro, a podium zamyka Milinković-Savić, który dostaje o dziesięć milionów euro mniej.

Nieco lepiej sytuacja układa się w Al-Ahli. Główną gwiazdą ekipy z Dżuddy jest Ryad Mahrez. Algierczyk dostaje kwotę nieznacznie przekraczającą 50 milionów euro netto rocznie. Drugi jest Ivan Toney z zarobkami na poziomie 25 milionów euro, a trzeci Franck Kessie, który po odejściu z Barcelony zapewnił sobie wypłatę bliską 14 milionom euro.

Patrząc na to wszystko wydaje się, że trudnym do wyobrażenia jest pozyskanie Lewandowskiego przez Al-Nassr oraz Al-Hilal. W obu zespołach jest jedna wielka gwiazda i trudno znaleźć miejsce dla "Lewego". Podobnie wygląda to w Al-Ahli, choć tutaj przestrzeń jest jednak zdecydowanie większa.

Bez wątpienia największy deficyt w kategorii gwiazda widać jednak w Al-Ittihad. W ekipie z Dżuddy Lewandowski mógłby liczyć nie tylko na status gwiazdy, ale prawdopodobnie także pensję odpowiadającą takiemu statusowi. Jeszcze niedawno około 50 milionów euro od Al-Ittihad dostawał Karim Benzema, który zimą opuścił klub.

