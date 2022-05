Pini Zahavi odpowiada na zarzuty! Ostra deklaracja w sprawie Lewandowskiego

Powiedzieć, że Pini Zahavi nie jest osobą lubianą w gabinetach Bayernu Monachium, to jak nie powiedzieć nic. Słynny agent "podpadł" włodarzom mistrzów Niemiec jeszcze podczas nieudanych negocjacji w sprawie umowy Davida Alaby, który ostatecznie odszedł jako wolny agent do Realu Madryt.

To wtedy ówczesny szef Bayernu Uli Hoeness nazwał Piniego Zahaviego "chciwą piranią". I choć 70-latek opuścił już swoje stanowisko, nie jest tajemnicą, że dyrektor sportowy Hasan Salihamidzic żyje z nim w świetnych stosunkach i przez wielu nazywany jest "marionetką" Niemca .

Bayern Monachium. Pini Zahavi o Robercie Lewandowskim i Davidzie Alabie

Teraz Pini Zahavi odnosząc się do sytuacji Roberta Lewandowskiego, skomentował także kwestię Davida Alaby. Odpowiedział w ten sposób na zarzuty, jakoby on sam wpajał do głowy zawodników myśl, by odeszli z Bayernu Monachium.

- Podobnie jak David Alaba, Robert Lewandowski jest dorosłym mężczyzną i dokładnie wie, czego chce. Z pewnością nie mieszam mu w głowie i nie próbuję na niego wpłynąć. Nigdy bym tego nie zrobił - powiedział Pini Zahavi w rozmowie ze "Sport Bildem".

- Ja tylko reprezentuję interesy swojego zawodnika. To mój priorytet. Robiłem to przez 40 lat w tym biznesie, biorąc udział w największych transakcjach na świecie - dodał menadżer Roberta Lewandowskiego.

