Gdy po sparingu z Daegu media obiegła informacja o kontuzji Roberta Lewandowskiego, na kibiców Barcelony padł blady strach. W końcu snajper skończył w czwartek 37 lat, a sprowadzony latem Marcus Rashford potrzebuje czasu na aklimatyzację.

Lewandowski stracił pierwszy mecz ligowy. Uraz Polaka problemem dla trenera

Informowano, że Polak cierpi na uraz mięśni uda. Z tego powodu opuścił spotkania z Como i pierwsze ligowe spotkanie kampanii 2025/26 z RCD Mallorca. Jego miejsce zajął Ferran Torres i udanie go zastąpił - strzelił gola a "Duma Katalonii" wygrała 3:0.

Już kilka dni przed rywalizacją z Levante w mediach hiszpańskich padały jasne deklaracje - Lewandowski będzie mógł zagrać. Potwierdziła to również redakcja Interia. Jako że stan zdrowia 37-latka spędzał sen z powiek kibicom i trenerom, Hansi Flick nie mógł uciec od pytania o niego w trakcie konferencji prasowej.

Flick dostał pytanie o Lewandowskiego. Zaskakująca odpowiedź

Trener Barcy nie miał wyboru i musiał zadeklarować, jakie ma plany wobec Lewandowskiego. Unikał jednak odpowiedzi wprost.

Zobaczymy. Oczywiście zastanawiamy się nad tym, jak pójdzie mecz, co możemy zmienić. Ale myślę, że na "dziewiątce" mamy różne opcje. Ferran ostatnio strzelił gola, a to najlepszy argument do gry. Zobaczymy, czy uda się włączyć Roberta do kadry.

A więc oznacza to koniec oczekiwania na powrót Lewandowskiego do zdrowia. Obecność Polaka da Flickowi dużo więcej opcji w ataku. W końcu ma on zupełnie inną charakterystykę boiskową, aniżeli Ferran Torres.

W ubiegłym sezonie "Lewy" w 52 spotkaniach strzelił aż 42 bramki. Dołożył do tego trzy asysty. Drugim najlepszym strzelcem "Blaugrany" był Raphinha z 34 trafieniami.

