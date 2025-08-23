Pilne wieści z Barcelony. Klub wydał komunikat ws. Lewandowskiego. Ten uśmiech mówi wszystko

Przed Robertem Lewandowskim czwarty sezon w Barcelonie. Od momentu dołączenia do "Dumy Katalonii" snajper zdobył 101 goli, a wraz z klubem wywalczył m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii. "Lewy" w swoim debiutanckim sezonie wywalczył koronę króla strzelców mając na koncie 23 bramki. Jeszcze bardziej imponujący pod kątem strzeleckim była ostatnia kampania, lecz 27 bramek nie wystarczyło na to, by wyprzedzić Kyliana Mbappe (Francuz strzelił 31 goli i został królem strzelców La Liga).

Z powodu kontuzji Polaka zabrakło w składzie na mecz 1. kolejki z RCD Mallorca. Podopieczni Hansiego Flicka po trafieniach Raphinhi, Ferrana Torresa oraz Lamine'a Yamala wygrali 3:0 i udanie rozpoczęli kolejny sezon na hiszpańskich boiskach. W kadrze meczowej FC Barcelona zabrakło również Wojciecha Szczęsnego, który wciąż nie jest zarejestrowany do rozgrywek.

Od dłuższego czasu trwały spekulację dotyczące tego, jak długa przerwa czeka Lewandowskiego. Najbardziej pesymistyczne prognozy mówiły o tym, że "Lewy" do gry wróci dopiero po wrześniowej przerwie na spotkania reprezentacji. Byłyby to koszmarne wieści dla nowego selekcjonera polskiej kadry Jana Urbana, który w mediach wyrażał chęć współpracy z napastnikiem Barcelony.

Lewandowski wraca. Pojawiła się zgoda lekarza

Na szczęście rzeczywistość okazała się znacznie bardziej łaskawa. Lewandowski wrócił do zdrowia i znalazł się w kadrze swojego zespołu na sobotni mecz ligowy z Levante. Mistrz Hiszpanii oficjalnie potwierdził to dodając wpis na portalu "X" o zgodzie lekarza na udział Polaka w nadchodzącym spotkaniu.

Dla samego Lewandowskiego musiała to być duża ulga. Przeciągające się problemy zdrowotne mogłyby być bardzo niekorzystne dla 37-latka. Tym bardziej, że konkurencja nie śpi. W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawił się krótki filmik z uśmiechniętym Lewandowskim, który zajął swoje miejsce w samolocie lecącym do Walencji.

Otwartą pozostaje kwestia tego, czy Lewandowski w starciu z Levante pojawi się na boisku. Hiszpańskie media prognozują, że Hansi Flick przy ustalaniu wyjściowego składu pominie Lewandowskiego. Ich zdaniem pozycję na "szpicy" powinien zająć Ferran Torres lub Marcus Rashford. Należy spodziewać się jednak tego, że Polak w trakcie spotkania pojawi się na murawie, a ewentualna absencja w pierwszej jedenastce jest raczej formą zapobiegliwości, a nie załamaniem jego pozycji w klubie.

Spotkanie Barcelony z Levante zostanie rozegrane w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Robert Lewandowski ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP