Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilne wieści z Barcelony. Klub wydał komunikat ws. Lewandowskiego. Ten uśmiech mówi wszystko

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Na inaugurację sezonu w składzie FC Barcelony zabrakło Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik musiał pauzować z powodu kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że te problemy minęły. Kataloński klub oficjalnie ogłosił, że "Lewy" otrzymał zgodę lekarzy na występ w sobotnim meczu z Levante. Świetne wieści okraszono krótkim filmikiem przedstawiającym uśmiechniętego Polaka wygodnie usadowionego na pokładzie samolotu lecącego do Walencji.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiBlanco/Pressinphoto/ShutterstockEast News

Przed Robertem Lewandowskim czwarty sezon w Barcelonie. Od momentu dołączenia do "Dumy Katalonii" snajper zdobył 101 goli, a wraz z klubem wywalczył m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii. "Lewy" w swoim debiutanckim sezonie wywalczył koronę króla strzelców mając na koncie 23 bramki. Jeszcze bardziej imponujący pod kątem strzeleckim była ostatnia kampania, lecz 27 bramek nie wystarczyło na to, by wyprzedzić Kyliana Mbappe (Francuz strzelił 31 goli i został królem strzelców La Liga).

Z powodu kontuzji Polaka zabrakło w składzie na mecz 1. kolejki z RCD Mallorca. Podopieczni Hansiego Flicka po trafieniach Raphinhi, Ferrana Torresa oraz Lamine'a Yamala wygrali 3:0 i udanie rozpoczęli kolejny sezon na hiszpańskich boiskach. W kadrze meczowej FC Barcelona zabrakło również Wojciecha Szczęsnego, który wciąż nie jest zarejestrowany do rozgrywek.

Od dłuższego czasu trwały spekulację dotyczące tego, jak długa przerwa czeka Lewandowskiego. Najbardziej pesymistyczne prognozy mówiły o tym, że "Lewy" do gry wróci dopiero po wrześniowej przerwie na spotkania reprezentacji. Byłyby to koszmarne wieści dla nowego selekcjonera polskiej kadry Jana Urbana, który w mediach wyrażał chęć współpracy z napastnikiem Barcelony.

Zobacz również:

Wisła Kraków po dramatycznym meczu przegrała 1:4 z Panathinaikosem Ateny i nie zdołała awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06
Piłka nożna

Mistrz Polski skrzywdzony przez sędziego. Kradzież odebrała marzenia o elicie

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Lewandowski wraca. Pojawiła się zgoda lekarza

    Na szczęście rzeczywistość okazała się znacznie bardziej łaskawa. Lewandowski wrócił do zdrowia i znalazł się w kadrze swojego zespołu na sobotni mecz ligowy z Levante. Mistrz Hiszpanii oficjalnie potwierdził to dodając wpis na portalu "X" o zgodzie lekarza na udział Polaka w nadchodzącym spotkaniu.

    Dla samego Lewandowskiego musiała to być duża ulga. Przeciągające się problemy zdrowotne mogłyby być bardzo niekorzystne dla 37-latka. Tym bardziej, że konkurencja nie śpi. W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawił się krótki filmik z uśmiechniętym Lewandowskim, który zajął swoje miejsce w samolocie lecącym do Walencji.

    Otwartą pozostaje kwestia tego, czy Lewandowski w starciu z Levante pojawi się na boisku. Hiszpańskie media prognozują, że Hansi Flick przy ustalaniu wyjściowego składu pominie Lewandowskiego. Ich zdaniem pozycję na "szpicy" powinien zająć Ferran Torres lub Marcus Rashford. Należy spodziewać się jednak tego, że Polak w trakcie spotkania pojawi się na murawie, a ewentualna absencja w pierwszej jedenastce jest raczej formą zapobiegliwości, a nie załamaniem jego pozycji w klubie.

    Spotkanie Barcelony z Levante zostanie rozegrane w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

    RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Gianni Infantino wysłał list do Aleksandra Mostowoja z okazji urodzin byłego reprezentanta Rosji
    Piłka nożna

    Ukraińcy wściekli na szefa FIFA. Ten list przelał czarę goryczy. "Hańba"

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Piłkarz w zielonym stroju FC Barcelony wykonujący gest podczas meczu piłki nożnej, tło rozmyte, sugerujące obecność publiczności na stadionie.
    Robert LewandowskiANDER GILLENEAAFP
    Dwóch piłkarzy na stadionie, jeden w stroju FC Barcelony klaszcze, drugi w zielonym stroju bramkarza również bije brawo, w tle rozmazane sylwetki innych osób na trybunach.
    Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja