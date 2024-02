Robert Lewandowski i jego żona Anna umieścili w mediach społecznościowych ważny komunikat, w którym to wspólnie ogłaszają swoje zaangażowanie w kampanię "(P)okaż serce". Apelują, by dołączyć do inicjatywy. "Nie bądź obojętny" - proszą odbiorców. To akcja mająca na celu edukację społeczeństwa w temacie nowotworów dziecięcych. Wcześniej piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony oraz jego żona wsparci inne charytatywne aktywności.