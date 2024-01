Pilne wieści, Lewandowski kontuzjowany? Fatalne obrazki, a teraz taka wiadomość

Po niedzielnym meczu finałowym Superpucharu Hiszpanii - w którym Real Madryt ograł FC Barcelona aż 4:1 - w sieci pojawiły się fatalne obrazki przedstawiające Roberta Lewandowskiego, który opuszczał stadion w Rijadzie kulejąc. Czy oznacza to, że reprezentant Polski nabawił się urazu? Nowe wieści w tej sprawie przedstawił portal WP Sportowe Fakty, który poinformował, że "Lewy" rzeczywiście nabawił się urazu, choć na szczęście nie jest on poważny. Wiemy także, jak mogło do niego dojść.