Pilne wieści dla "Lewego" i spółki ws. meczu z Realem. Liga wydała komunikat

Do końca sezonu 2025/2026 Primera Division pozostało już tylko 7 kolejek. Wydaje się, że po raz drugi z rzędu tytuł najlepszej ekipy w Hiszpanii powędruje do FC Barcelony, która ma 9 punktów przewagi nad Realem Madryt.

Spotkanie na Spotify Camp Nou może więc mieć kluczowe znaczenie w kontekście wyścigu o tytuł lub - jeśli "Blaugrana" zapewni już sobie mistrzostwo, świetną okazją do okazania dominacji nad odwiecznym rywalem.

Na długo przed El Clasico, podobnie jak w poprzednich latach, starcie to wywołuje ogromne emocje i ekipa "Królewskich" już teraz zapowiedziała, że nie ma zamiaru robić FC Barcelonie szpaleru, jeśli ci będą już wtedy oficjalnie mistrzami Hiszpanii. Teraz nadeszły kolejne informacje w sprawie długo wyczekiwanego meczu.

La Liga ogłosiła w sprawie El Clasico. Ważne wieści dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony

O tym, że do El Clasico dojdzie w ramach 35. kolejki La Liga wiedzieliśmy już do dawna, jednak dopiero teraz poznaliśmy wszystkie szczegóły nadchodzącego El Clasico.

Oficjalny profil La Liga w serwisie "X" opublikował pełne zestawienie spotkań 35. kolejki. Starcie FC Barcelony z Realem Madryt odbędzie się w niedzielę 10 maja o godzinie 21:00.

Ostatnie starcie ligowe pomiędzy "Blaugraną" i drużyną "Królewskich" odbyło się 26 października, o zdecydowanie wcześniejszej porze, bo o 16:15. Wtedy Real wygrał przed własną publicznością 2:1, a na ławce trenerskiej stołecznej ekipy zasiadał jeszcze Xabi Alonso.

Hiszpan po raz ostatni zmierzył się z Barceloną w styczniu tego roku, kiedy Barcelona wygrała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii. W ostatnich pięciu El Clasico, "Królewscy" byli górą tylko raz - jesienią ubiegłego roku. 3-krotnie górą była ekipa Hansiego Flicka i raz padł remis.

W najbliższej kolejce, w środę FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Celtą Vigo. Dzień wcześniej Real Madryt podejmie Deportivo Alaves. Relacje tekstowe z obu meczów prowadzone będą na portalu sport.interia.pl.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026

Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga

FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Erica Garcii w trakcie najbliższego "El Clasico"

