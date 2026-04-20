Pilne wieści dla "Lewego" i spółki ws. meczu z Realem. Liga wydała komunikat
FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie zmierza po kolejne mistrzostwo Hiszpanii, a szczególnie istotne w tym kontekście może być ostatnie El Clasico w tym sezonie, które zostanie rozegrane na Camp Nou. Na niecałe 4 tygodnie przed starciem, La Liga wydała oficjalny komunikat w sprawie meczów 35. kolejki.
Do końca sezonu 2025/2026 Primera Division pozostało już tylko 7 kolejek. Wydaje się, że po raz drugi z rzędu tytuł najlepszej ekipy w Hiszpanii powędruje do FC Barcelony, która ma 9 punktów przewagi nad Realem Madryt.
Spotkanie na Spotify Camp Nou może więc mieć kluczowe znaczenie w kontekście wyścigu o tytuł lub - jeśli "Blaugrana" zapewni już sobie mistrzostwo, świetną okazją do okazania dominacji nad odwiecznym rywalem.
Na długo przed El Clasico, podobnie jak w poprzednich latach, starcie to wywołuje ogromne emocje i ekipa "Królewskich" już teraz zapowiedziała, że nie ma zamiaru robić FC Barcelonie szpaleru, jeśli ci będą już wtedy oficjalnie mistrzami Hiszpanii. Teraz nadeszły kolejne informacje w sprawie długo wyczekiwanego meczu.
La Liga ogłosiła w sprawie El Clasico. Ważne wieści dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony
O tym, że do El Clasico dojdzie w ramach 35. kolejki La Liga wiedzieliśmy już do dawna, jednak dopiero teraz poznaliśmy wszystkie szczegóły nadchodzącego El Clasico.
Oficjalny profil La Liga w serwisie "X" opublikował pełne zestawienie spotkań 35. kolejki. Starcie FC Barcelony z Realem Madryt odbędzie się w niedzielę 10 maja o godzinie 21:00.
Ostatnie starcie ligowe pomiędzy "Blaugraną" i drużyną "Królewskich" odbyło się 26 października, o zdecydowanie wcześniejszej porze, bo o 16:15. Wtedy Real wygrał przed własną publicznością 2:1, a na ławce trenerskiej stołecznej ekipy zasiadał jeszcze Xabi Alonso.
Hiszpan po raz ostatni zmierzył się z Barceloną w styczniu tego roku, kiedy Barcelona wygrała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii. W ostatnich pięciu El Clasico, "Królewscy" byli górą tylko raz - jesienią ubiegłego roku. 3-krotnie górą była ekipa Hansiego Flicka i raz padł remis.
W najbliższej kolejce, w środę FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Celtą Vigo. Dzień wcześniej Real Madryt podejmie Deportivo Alaves.