Pilne spotkanie ws. Lewandowskiego. Tak potraktowano agenta Polaka. Kluczowe najbliższe tygodnie

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie jest pod znakiem zapytania. Kilka tygodni w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, że klub na pewno nie przedłuży umowy z Polakiem. Ta wygasa 30 czerwca 2026 roku i wówczas 37-latek będzie musiał sobie szukać nowego klubu.

Tajne spotkanie agenta Roberta Lewandowskiego

Nie jest tajemnicą, że Lewandowski świetnie czuje się w Barcelonie i chciałby pozostać w klubie jeszcze przez rok. Hiszpański "Sport" przekazał najnowsze informacje ws. przyszłości Polaka. Dziennikarz Carlos Monfort ustalił, że w sobotę doszło do spotkania prezydenta Barcelony i agenta Lewandowskiego - Piniego Zahaviego.

Zahavi miał przekazać Laporcie, że Lewandowski jest gotowy przedłużyć umowę o rok. Co usłyszał? - "Klub uważa, że jest jeszcze za wcześnie na podjęcie ostatecznej decyzji i woli poczekać i zobaczyć, jak Robert spisze się w najważniejszej części sezonu, gdy będzie napięty terminarz meczowy." - czytamy.

Dziennikarz pisze, że Barcelona chciałaby, aby Lewandowski zaprezentował poziom podobny do tego, który prezentował w trzech poprzednich sezonach, gdy strzelał 33, 26 i 38 bramek. Obecnie Polak ma na swoim koncie 8 trafień.

- "Polak będzie oceniany w każdym kolejnym meczu (...). Klub nie ukrywa, że jego odejście dałoby znaczną elastyczność w kwestii wynagrodzeń, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że posiadanie takiego zawodnika to wartość dodana zarówno na boisku, jak i w szatni" - czytamy.

W sobotę Barcelona mierzyła się z Osasuną. Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Po meczu okazało się, że było to spowodowane problemem Polaka z mięśniem uda.

We wtorek (16 grudnia) "Duma Katalonii" zmierzy się w ramach 1/16 Pucharu Króla z Guadalajarą. Hiszpańskie media informują, że 37-latek znajdzie się poza kadrą meczową na to starcie.

