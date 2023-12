Pilne spotkanie w Barcelonie. Przyjechał agent Lewandowskiego. Może chodzić o Polaka

Kiedy Xavi otwarcie mówi o nieskuteczności, wszyscy patrzą na Roberta Lewandowskiego. I choć nie jest jedynym, który zdobywa mało bramek, jest w tym aspekcie specjalistą, który musi coś zmienić, tak jak to miało miejsce w zeszłym sezonie. Jest powód do niepokoju, a nawet więcej, niż niepokoju, ponieważ jego wiek 35 lat zachęca do rozpoczęcia debaty o tym, czy Polak wkroczył już w fazę słabszych wyników

~ pisał dziennik "SPORT" po meczu z Valencią