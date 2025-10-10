Porażka 1:4 z Sevillą odbiła się głośnym echem w całej Hiszpanii. Wywołała także reakcję łańcuchową w Barcelonie. Hansi Flick był mocno rozczarowany postawą swoich podopiecznych, z których trudno było za pozytywy wyróżnić jakiegokolwiek. Najmniej za przegraną "oberwali" prawdopodobnie Pau Cubarsi i autor gola - Marcus Rashford.

Na drugim "biegunie" znaleźli się Robert Lewandowski, Ferran Torres, Dani Olmo, czy Ronald Araujo. Rozczarował tym razem także Pedri, któremu kiepskie mecze przytrafiają się nader rzadko.

Flick zwołał pilne spotkanie w Barcelonie. Domaga się wyjaśnień

Hiszpanie ujawnili, że Flick postanowił zastosować swego rodzaju karę wobec Araujo, a także Gerarda Martina, od których oczekuje zdecydowanie o wiele więcej. W związku z tym zmienił ich już w przerwie i ma w planach odbycie z nimi dodatkowych zajęć i rozmów tytułem poszukiwania przyczyn gorszej formy. Na tym nie koniec konsekwencji bolesnej porażki.

Javi Miguel poinformował, że niedługo po spotkaniu z Sevillą niemiecki szkoleniowiec zwołał w Barcelonie pilne zebranie. Wezwał na nie trenerów od przygotowania fizycznego.

Flick martwi się o stan fizyczny i braki motoryczne wielu zawodników. Domaga się wyjaśnień, dlaczego na tle ekipy z Andaluzji, a wcześniej także Paris Saint-Germain jego piłkarze pod tym kątem prezentowali się tak słabo. W oczy rzuciła mu się tu przede wszystkim "zadyszka" Pedriego.

Malta - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bezpośrednio po porażce z Sevillą uwaga skupiona była na Robercie Lewandowskim, który niestety został antybohaterem. W kluczowym momencie, przy stanie 1:2 Polak mógł i powinien wykorzystać rzut karny i doprowadzić do wyrównania. Fatalnie jednak przestrzelił. W związku z tym spadła na niego solidna porcja krytyki.

Robert Lewandowski Matthieu Mirville Newspix.pl

Pedri MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP