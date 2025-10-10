Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilne spotkanie w Barcelonie, powodem nie tylko Lewandowski. Flick był wściekły

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona przeciwko Sevilli rozegrała jeden z najbardziej rozczarowujących meczów pod wodzą Hansiego Flicka. Trener był potężnie rozczarowany postawą wielu zawodników na czele z Robertem Lewandowskim i Ronaldem Araujo. Podczas gdy Polak przebywa na zgrupowaniu kadry, z Barcelony dotarły wieści o pilnym spotkaniu, które zwołał szkoleniowiec. Domaga się on wyjaśnień.

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski i Hansi FlickDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PLAFP

Porażka 1:4 z Sevillą odbiła się głośnym echem w całej Hiszpanii. Wywołała także reakcję łańcuchową w Barcelonie. Hansi Flick był mocno rozczarowany postawą swoich podopiecznych, z których trudno było za pozytywy wyróżnić jakiegokolwiek. Najmniej za przegraną "oberwali" prawdopodobnie Pau Cubarsi i autor gola - Marcus Rashford.

Na drugim "biegunie" znaleźli się Robert Lewandowski, Ferran Torres, Dani Olmo, czy Ronald Araujo. Rozczarował tym razem także Pedri, któremu kiepskie mecze przytrafiają się nader rzadko.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny
La Liga

Groźba wykluczenia, a teraz takie wieści. Szczęsny bez wyboru, klamka zapadła

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Flick zwołał pilne spotkanie w Barcelonie. Domaga się wyjaśnień

    Hiszpanie ujawnili, że Flick postanowił zastosować swego rodzaju karę wobec Araujo, a także Gerarda Martina, od których oczekuje zdecydowanie o wiele więcej. W związku z tym zmienił ich już w przerwie i ma w planach odbycie z nimi dodatkowych zajęć i rozmów tytułem poszukiwania przyczyn gorszej formy. Na tym nie koniec konsekwencji bolesnej porażki.

    Javi Miguel poinformował, że niedługo po spotkaniu z Sevillą niemiecki szkoleniowiec zwołał w Barcelonie pilne zebranie. Wezwał na nie trenerów od przygotowania fizycznego.

    Flick martwi się o stan fizyczny i braki motoryczne wielu zawodników. Domaga się wyjaśnień, dlaczego na tle ekipy z Andaluzji, a wcześniej także Paris Saint-Germain jego piłkarze pod tym kątem prezentowali się tak słabo. W oczy rzuciła mu się tu przede wszystkim "zadyszka" Pedriego.

    Malta - Holandia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Bezpośrednio po porażce z Sevillą uwaga skupiona była na Robercie Lewandowskim, który niestety został antybohaterem. W kluczowym momencie, przy stanie 1:2 Polak mógł i powinien wykorzystać rzut karny i doprowadzić do wyrównania. Fatalnie jednak przestrzelił. W związku z tym spadła na niego solidna porcja krytyki.

    Zobacz również:

    Piotr Zieliński i Nicola Zalewski
    Reprezentacja

    Policzyli szanse Polaków na awans. Fatalna wiadomość tuż po zwycięstwie w Chorzowie

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Piłkarz w pomarańczowym stroju sportowym stoi na boisku podczas meczu, wokół tłum kibiców w rozmytym tle, na jego twarzy skupiony wyraz.
    Robert Lewandowski Matthieu MirvilleNewspix.pl
    Młody mężczyzna w pomarańczowej koszulce sportowej trzyma ręce za głową, wyrażając skupienie i emocje na boisku w trakcie meczu.
    PedriMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Mężczyzna w ciemnej koszulce stoi na tle trybun, z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmyte postacie kibiców i pracowników obsługi ubrane w żółte kamizelki
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja